Grand Theft Auto 6: Der offizielle Link zum GTA 6-Trailer ist nun da

Es wird langsam ernst, denn morgen werden wir einen Trailer zu sehen bekommen, auf den viele jahre- und vielleicht sogar schon jahrzehnte­lang warten. Die Rede ist natürlich von Grand Theft Auto 6 . Wer keine Sekunde zu lang warten will, kann sich schon den Link vormerken.

GTA 6-Trailer kommt in weniger als 24 Stunden

Zusammenfassung Morgen Enthüllung des GTA 6 Trailers

Link zum Trailer bereits verfügbar

15 Uhr MEZ: Präsentation auf YouTube

Vermutung: Rekorde durch GTA 6

Trailer 1 ist 91 Sekunden lang

Setting: Miami alias Vice City

Erster Trailer zeigt nicht alles

Am morgigen Dienstag, den 5. Dezember, um genau 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird Rockstar Games vermutlich den einen oder anderen YouTube-Rekord brechen. Denn pünktlich um diese Zeit wird man das simpel "Trailer 1" genannte Video freischalten und endlich Grand Theft Auto VI bzw. GTA VI enthüllen. Wer diesen keinesfalls pünktlich verpassen will, der kann sich auf dem zu Google gehörenden Videoportal eine Benachrichtigung einrichten und wird entsprechend daran erinnert.Allzu viele Informationen zu GTA 6 kann man auf der offiziellen YouTube-Seite derzeit nicht erkennen, es ist lediglich das bereits bekannte pink-orange Palmen-Bild zu sehen. Das ist natürlich dennoch ein Hinweis auf das Setting von Grand Theft Auto 6, denn es ist schon lange ein mehr oder weniger offenes Geheimnis, dass der nächste GTA-Teil nach Miami alias Vice City führen wird.Allerdings erfährt man über die GTA 6-Seite auf YouTube dennoch ein spezielles Detail, nämlich die Länge des Videos, das wir morgen zu sehen bekommen werden. Denn die Metadaten auf YouTube verraten (via VGC ), dass Trailer 1 eine Länge von 91 Sekunden haben wird.Das ist übrigens in etwa die Länge, die der GTA 5-Ankündigungstrailer seinerzeit hatte. Und dieser eignet sich sicherlich auch als Vergleich, denn Rockstar wird diesem Stil sicherlich treu bleiben. Allzu viel wird Rockstar also nicht preisgeben - was Fans aber zweifellos nicht davon abhalten wird, jedes einzelne Frame zu analysieren.Doch man sollte auch den ersten Trailer nicht allzu genau nehmen: Denn 2011 wurde im ersten Video auch nur einer der drei Protagonisten enthüllt, erst später kamen Details zu den weiteren dazu.