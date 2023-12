Gerüchte zu GTA 6 sind über ein Jahrzehnt alt, jetzt läuft alles un­wei­ger­lich auf den ersten offiziellen Blick auf das Spiel zu. Entwickler Rock­star hatte jüngst die erste Vorschau für Anfang Dezember angekündigt. Jetzt liefert man auch Datum und Uhrzeit für "Trailer 1".

Fanart

GTA 6 endlich enthüllt: Erster Blick am 5. Dezember

Dienstag, der 05. Dezember 2023

15 Uhr deutscher Zeit (9 am ET)

Großes erwartet

Zusammenfassung GTA 6 Trailer am 05.12.2023 um 15 Uhr

Gerüchte zu GTA 6 seit 2012 bekannt

Rockstar zeigt ersten offiziellen Blick

Hinweis auf Homepage erinnert an Vice City

Erster weiblicher Protagonist erwartet

Neue RAGE 9-Engine für technische Innovationen

Möglicher Ersatz des Social Clubs durch neue Plattform

Die ältesten Gerüchte zur Entwicklung von GTA 6 stammen aus dem Jahr 2012 - ein Jahr vor dem Release von GTA 5. Jetzt wird, mehr als 10 Jahre und unzählige Gerüchte später, endlich klar, wann die Welt zum ersten Mal offiziell einen Blick auf die Welt von Grand Theft Auto 6 werfen darf.Rockstar hat ganz oben auf seiner Homepage für jeden Besucher sichtbar einen entsprechenden Hinweis platziert. Klickt man auf diesen, wird eine farbenfrohe Grafik aufgeklappt, die auf jeden Fall Erinnerungen an den Flair von Vice City weckt. Sonst liefert die Ankündigung aber keine verwertbaren Hinweise.Wer sich ganz vom Trailer überraschen lassen will, sollte ab hier nicht mehr weiterlesen. Für alle, die die Entwicklung von GTA 6 aufmerksam verfolgt haben, gibt es auf jeden Fall begründete Vermutungen, was Rockstar hier zeigen wird. Nur soviel: Das Setting im Stil von Vice City scheint sicher, außerdem wird der erste weibliche Protagonist der Serie seine Premiere feiern.Zuletzt waren die Gerüchte rund um GTA 6 auch immer detaillierter und technischer geworden. Rockstar soll mit der hauseigenen RAGE 9-Engine wichtige Innovationen möglich machen. Ein Patent liefert dabei einen Hinweis auf ganz neue Werkzeuge für die Charakter-Animation. Im Hintergrund scheint man sich mit dem Aus des ungeliebten Social Clubs auch auf die Einführung einer neuen Online-Plattform vorzubereiten.