Netflix Games bekommt mit der GTA-Trilogie seinen ersten Megahit

Netflix hat bereits vor einer Weile begonnen, sich auch auf Gaming zu konzentrieren. Denn man hat Spiele in sein Angebot aufgenommen, wurde dafür aber anfangs belächelt. Doch mittlerweile hat man auch Hochkaräter im Angebot. Nun landet man den bisher größten Hit.

Rockstar Games

Langsamer Start, mittlerweile rund 80 (gute) Games

Zusammenfassung Netflix erweiterte sein Angebot um mobile Games für Android und iOS

Spielportfolio wuchs auf rund 80 Titel, auch viele Indie-Games

Netflix Games erhält mit GTA-Trilogie ersten großen Blockbuster

Vorregistrierung für GTA 3, Vice City und San Andreas möglich

Ab 14. Dezember 2023 sind die GTA-Spiele via Netflix verfügbar

Netflix-Spiele sind werbefrei und ohne zusätzliche Kosten nutzbar

Der Streaming-Dienst Netflix ist wohl jedem als Plattform für Filme und Serien ein Begriff, beim Thema Gaming war das aber nur bei den wenigsten der Fall. Doch das ändert sich immer mehr. Denn das Unternehmen aus dem kalifornischen Los Gatos hat vor zwei Jahren sein Portfolio erweitert und bietet mobile Games für Android und iOS an.Anfangs klang das zwar nach einem eher lieblosen Ableger für eigene Lizenztitel wie Stranger Things 3: Das Spiel und Casual Games wie Card Blast. Doch Netflix ließ sich davon nicht beirren und hat in den Monaten und Jahren nach dem Start sein Spiele-Angebot konstant erweitert.Mittlerweile kann man sogar von so etwas wie einem beeindruckenden Angebot sprechen, denn man kann über sein Netflix-Abonnement - ohne zusätzliche Kosten - auf rund 80 teils ausgezeichnete Titel wie Oxenfree, Spiritfarer, Valiant Hearts, Terra Nil und Into the Breach zugreifen.Das sind vielfach Games der gehobenen Indie-Kategorie, nun bekommt Netflix Games aber seinen ersten echten Blockbuster - man kann sogar von drei sprechen (via Variety ). Denn demnächst wird man auf dieses Weise auf Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition zugreifen können, also die Remaster-Versionen von GTA 3, GTA: Vice City und GTA: San Andreas.Derzeit kann man sich für diese drei Games im Google Play Store sowie Apple Store vorregistrieren, alle drei sind dann ab dem 14. Dezember 2023 für iOS und Android verfügbar. Es ist derzeit nicht bekannt, ob die GTA-Trilogie ein Ablaufdatum hat, erfreulich ist aber zweifellos, dass die Spiele (wie alle von Netflix) komplett werbefrei sind und den Kunden auch keine sonstigen Bezahlinhalte aufgedrückt werden.