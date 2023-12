Neuer GTA 6-Leak: Sohn von Entwickler war wohl verantwortlich

Morgen endet eine monate- und jahrelange Wartezeit, denn Rockstar Games wird endlich den ersten Trailer zu Grand Theft Auto 6 veröffentlichen. Doch schon jetzt findet eine Art Wettlauf um "erste" Leaks statt und einer davon hat wohl eine etwas ungewöhnliche Quelle.

Miami Morning Star

GTA 6-Trailer am Dienstag, 5. Dezember, 15 Uhr

Zusammenfassung Morgen zeigt Rockstar Games den ersten GTA 6-Trailer

Leak-Wettlauf vor der offiziellen Enthüllung im Gange

Trailer könnte Spielort und Inhalt von GTA 6 enthüllen

Spekulationen um Rückkehr nach Vice City halten an

Angebliche Leaks auf TikTok und Twitter verbreitet

Material von Entwickler-Sohn könnte echte Einblicke bieten

Echtheit der Leaks ungewiss, baldige Klärung durch Trailer

In einem Tag wissen wir mehr. So kann man wohl am schnellsten zusammenfassen, was uns morgen erwartet. Denn der GTA 6-Trailer wird am Dienstag, 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht und wir werden endlich offiziell erfahren, wo Grand Theft Auto 6 spielt und welchen Inhalt der Nachfolger des immens erfolgreichen fünften Teils in etwa hat.Derzeit kann man allerdings nur spekulieren, ob es nur ein inszeniertes Enthüllungsvideo geben oder ob man darin auch Gameplay zu sehen bekommen wird. Viele Details sind allerdings schon länger so etwas wie ein offenes Geheimnis, allen voran der Umstand, dass es wieder nach Vice City, also Miami, gehen wird.Dennoch können oder wollen einige nicht warten und so kann man auf Twitter, TikTok und Co. bis heute immer wieder angebliche Leaks sehen. Dazu zählen auch Videos, die das TikTok-Konto i_see_in_4k veröffentlicht hat. Dort kann man abgefilmte Aufnahmen sehen, die GTA 6 zeigen sollen und dabei ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich hier tatsächlich um Grand Theft Auto 6 handelt.Ob das wahrlich so ist, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nur schwer verifizieren, das Material scheint aber wohl echt zu sein. Denn laut GTABase (via Eurogamer ) sollen die Aufnahmen direkt von der sprichwörtlichen "Quelle" stammen, und zwar vom Sohn eines Rockstar-Entwicklers.Weiter heißt es, dass man keine Belege dafür gesehen habe, dass Rockstar das Video entfernen lässt, aber die "Beweise, die darauf hindeuten, dass das Video von jemandem stammt, der mit dem fraglichen Mitarbeiter verwandt ist, sind ziemlich überzeugend". Freilich ist dieses kleine Drama bald Geschichte, denn morgen Nachmittag haben sich viele Leaks sicherlich erübrigt.