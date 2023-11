Blass, schwer erkennbar: Google Maps ändert Farben, Nutzer sind sauer

Der Kartendienst von Google ist für viele von uns ein treuer Begleiter im Alltag sowie auf Reisen und entsprechend ist Google Maps oftmals auch täglich im Einsatz. Kleine Änderungen haben oft eine große Wirkung - und größere einen Shitstorm - zur Folge.

Nutzer hassen das neue Design

Zusammenfassung Google Maps-Designänderung stößt auf Kritik

Farben matter und weniger gesättigt

Straßen und Gewässer farblich verändert

Routenanzeige jetzt in hellem Blau

Nutzer vermissen Klarheit und Einfachheit

Google erklärt Änderungen nicht näher

Ob man im Fall der Google Maps-Änderungen bereits von einem Shitstorm sprechen kann, sei dahingestellt, Fakt ist aber dennoch, dass das neueste Design bei Nutzern von Google Maps alles andere als gut ankommt. Das kann man derzeit auf Reddit und Twitter nachlesen, denn dort machen viele Nutzer lautstark ihrem Ärger Luft (via Android Authority ).Denn obwohl die Änderungen bzw. die Proteste nur einen vermeintlich unwichtigen Bereich betreffen, nämlich die Farbgebung des Kartenmaterials, so sind die wenigsten darüber glücklich. Denn seit einem Update, das Google seit einiger Zeit nach und nach verteilt, sind die Farben der App wesentlich matter und weniger gesättigt. So erscheinen Straßen nicht länger im bisher vertrauten Gelb bzw. Weiß, sondern in einem bläulichen Grau.Das bisher satte Blau von Gewässern ist deutlich heller bzw. blasser, das Grün von Wäldern und anderen Grünflächen ist hingegen dunkler geworden. Doch nicht alle Elemente wurden im Hinblick auf Farben entschärft bzw. die Sättigung reduziert: Denn die Routenanzeige ist nun in einem viel helleren und auffälligeren Blau zu sehen.Den Nutzern gefällt das gar nicht: "Typisch Google, man ändert etwas, das völlig in Ordnung war und macht es ohne ersichtlichen Grund schlechter", schreibt ein Anwender auf Reddit. Ein anderer meint: "Alles ist nur noch in verschiedenen Grün- und Türkistönen gehalten. Das macht es viel schwieriger, Details zu erkennen. Ich will nicht, dass die Karten trendy oder stylisch aussehen, sondern dass sie einfach zu benutzen sind."Derartige Änderungen am Design sind zwar fast immer Gewöhnungssache, im konkreten Fall ist es aber in der Tat schwierig, die Notwendigkeit zu diesen Änderungen zu erkennen. Warum sich Google dazu entschieden hat, ist nicht bekannt. Das Unternehmen hat zwar in einem Blogbeitrag im Oktober kurz erwähnt, dass man auch die Farben ändert, den Grund dafür hat man aber nicht aufgeführt.