Wichtiges Update: Google Maps bekommt ab jetzt drei Neuerungen

Google Maps kann umfassend Daten zu den gesuchten und besuchten Orten sammeln. Mit einem Update stellt Google drei neue Möglichkeiten bereit, persönliche Informationen besser zu verwalten. Die Timeline wird angepasst, Aktivitäten überarbeitet und Einstellungen vereinfacht.

Bestimmte Plätze

Blauer Punkt

Wer bei Google Maps seinen Standortverlauf aktiviert hat, erlaubt damit dem Navigationsprogramm ein umfassendes Bewegungsarchiv anzulegen. Wie Google jetzt mitteilt, werden diese sensiblen Daten bald direkt auf dem Gerät abgespeichert. Außerdem verkürzt das Unternehmen die Einstellung zur automatischen Löschung von 18 auf drei Monate.Nutzer können aber weiterhin auch ein Backup in der Cloud anlegen - jetzt aber eben optional und nicht mehr automatisch. Google betont, dass die Daten hier zuverlässig Ende-zu-Ende verschlüsselt werden, zudem wird das Maps-Timeline-Backup nicht auf das Speicherlimit des Accounts angerechnet.Zum Rollout macht man hier keine genauen Angaben, die Funktion soll "im Laufe des nächsten Jahres" schrittweise auf Android und iOS eingeführt werden.Neu ist bald auch die Möglichkeit, Aktivitäten zu bestimmten Orten verwalten zu können. Nach Auswahl auf der Map können Einträge zu Suchen, Wegbeschreibungen, Besuchen und Shares gelöscht werden. Das entsprechende Update für iOS und Android soll in den "kommenden Wochen" erfolgen.Google hinterlegt dann auch noch den blauen Punkt, also die Anzeige des aktuellen Standorts, mit neuen Funktionen. Tippt man diesen an, bekommt man direkten Zugriff zu Einstellungen für den Standortverlauf und die Zeitleiste. Hier kann auch ausgewählt werden, ob man dem Gerät aktuell Zugriff auf den Standort gewährt. Das Update erfolgt "in den kommenden Wochen", so Google