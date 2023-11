Der Kartendienst von Google wurde in den vergangenen Wochen auf gleich mehrfache Weise aktualisiert und vieles davon ist auch sinnvoll. Doch es gibt eine Änderung, die viele Nutzer stört und diese betrifft die Optik von Maps. Kritik gibt es allerdings auch von (Ex-)Insidern.

Vor einigen Tagen hat Google mit der Verteilung einer aktualisierten Optik für seinen Kartendienst begonnen und diese bringt vor allem veränderte Farben mit sich. Konkret werden Straßen nun teilweise nicht mehr gelb, sondern in blassem Grau angezeigt. Auch andere Elemente werden farblich angepasst, bei Nutzern kommt das jedoch alles andere als gut an - wir haben kürzlich berichtet, dass sich Anwender über die nun "blasse" und schwer erkennbare Optik beschweren Nun gibt es aber auch seitens Experten Kritik, dazu zählt auch die ehemalige Google Maps-Designerin Elizabeth Laraki. Sie schreibt auf Twitter bzw. X, dass ihr das neue Design überhaupt nicht gefällt (via Android Authority ). Laraki erläutert, dass sie vor 15 Jahren Google Maps mitentwickelt habe und die Anwendung bis heute noch täglich nutze."Letzte Woche hat das Team das visuelle Design der Karte drastisch verändert", schreibt die Interface-Expertin, die mittlerweile bei einem Fintech-Startup tätig ist und meint: "Ich liebe es nicht." Weiter führt sie aus, was genau sie daran stört: "Es fühlt sich kälter, weniger genau und weniger menschlich an. Aber noch wichtiger ist, dass sie eine wichtige Gelegenheit zur Vereinfachung und Skalierung verpasst haben."Sie meint, dass es offenbar das Ziel von Google war, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und die Karten besser lesbar zu machen. Ihrer Ansicht nach ist das aber nicht unbedingt bzw. nur teilweise gelungen: "Ich gebe zu, dass ich finde, dass Hauptstraßen, Verkehr und Wanderwege jetzt besser hervorstechen", schreibt Laraki. "Aber die Farben von Wasser und Parks/Freiflächen verschmelzen miteinander. Und für mich wirkt die Palette kälter und mehr computergeneriert."Vor allem habe das Unternehmen eines nicht geschafft: "Google Maps hätte den Müll, der die Karte überlagert, aufräumen sollen." Denn laut der Designerin habe die UI derzeit elf Elemente, die die eigentliche Karte verdecken, darunter Suchleiste, Kategorien und sonstige Navigationselemente. Sie schlägt vor, die "heilige" Kartenansicht radikal zu entschlacken und diese so minimalistisch wie nur möglich zu gestalten.