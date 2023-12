Google Maps killt vermutlich schon bald den integrierten "Fahrmodus"

Google Maps ist schon lange nicht mehr aus dem Pkw wegzudenken, immer häufiger wird dieses aber in Form von Android Auto angezeigt. Wer sein Smartphone nutzt, der nutzt hierfür immer wieder einen speziellen Fahrmodus. Doch dieser endet wohl demnächst.

Aus für Fahrmodus

Zusammenfassung Google Maps wird oft via Android Auto genutzt

Spezieller Fahrmodus für Smartphone-Nutzer endet

Google Assistant-Fahrmodus bereits abgeschafft

Aktueller Fahrmodus zeigt schwarzen Balken in Maps

APK-Analyse deutet auf Abschaffung des Fahrmodus hin

Assistant soll zentralere Rolle in Google Maps spielen

Unklar, ob Google alternative Lösungen anbieten wird

Bereits vor gut einem Jahr hat Google das bisher als Google Assistant-Fahrmodus bekannte Interface abgeschafft. An dessen Stelle blieb eine Lösung, die sich ähnlich nannte, nämlich der Fahrmodus. Doch laut 9to5Google wird der Konzern aus dem kalifornischen Mountain View auch diesen Modus demnächst begraben. Diese Information stammt aus der Analyse der aktuellen Version der APK von Google Maps.Gemeint sind hier zwei unterschiedliche Modi: Beim bereits abgeschafften Google Assistenz-Fahrmodus gab es ein Dashboard, das einen eigenen Homescreen mit Karte, Medien-Vorschlägen und Audio-Steuerung bot, dazu kamen Verknüpfungen für Anrufe und Textnachrichten.Beim Fahrmodus für Google Maps handelt es sich hingegen um einen schwarzen Balken an der Unterseite einer aktiven Navigation. Darüber erreicht man auf die Schnelle den Assistant, Google Maps selbst und auch einen Launcher bzw. eine Steuerung für Medienwiedergabe, dieses Interface lässt sich auch aufklappen.Doch auch diese Ansicht wird offenbar abgeschafft, jedenfalls geht aus dem Code bzw. zwei Strings der APK hervor. In einer heißt es "Diese Aussicht wird im Februar verschwinden", eine weitere teilt dem Nutzer mit: "Um anzurufen, Nachrichten zu schreiben oder Medien abzuspielen, während du navigierst, tippe auf das Mikrofon, um den Assistant zu verwenden." Letzteres deutet darauf hin, dass der Assistant auch in Maps eine zentralere Rolle spielen soll.Ob das tatsächlich so kommen wird, muss sich erst zeigen, denn ein Vorab-Hinweis bzw. -Eintrag im Code bedeutet nicht, dass es wirklich durchgezogen wird. Sollte das so sein, wird sich auch erst zeigen, ob Google will, dass man nur noch den Assistant verwendet oder ob eine alternative (GUI-) Lösung angeboten wird.