Microsoft hat jetzt einen Fahrplan für die Integration seiner Copilot-KI in das Betriebssystem Windows 10 herausgegeben. Nach einigem Hin und Her ist das damit die offizielle Bestätigung, dass das Feature nicht auf das neuere Windows 11 beschränkt bleibt.

Preview kommt bald

Ab 22H2

Zusammenfassung Copilot-KI kommt für Windows 10

Release Preview-Update geplant

Icon erscheint in Taskleiste

Interaktion mit KI über Fenster

Tests laufen, finales Update folgt

Starttermin für Preview unklar

Mindestens Windows 10 22H2 nötig

Verfügbar für Home und Pro-Versionen

Windows 10 wegen Marktanteilen wichtig

Das Unternehmen kündigte jetzt an , dass Copilot in einem kommenden Release Preview-Update verfügbar sein wird. Die Integration der KI-Schnittstelle erfolgt dann ebenso, wie man es bereits von Windows 11 kennt: Auf der rechten Seite der Taskleiste erscheint das Icon, mit dem die vertraute Copilot-Oberfläche auf den Bildschirm geholt werden kann.Über diese kann man der KI Fragen stellen, Windows-Funktionen verwalten oder mit Dokumenten interagieren. Laut Microsoft überschneidet sich das Copilot-Fenster nicht mit Desktop-Inhalten und blockiert keine geöffneten Fenster. Wenn die Tests ohne weitere Probleme verlaufen, wird das Tool dann wohl relativ schnell bis in ein finales Update durchgereicht.Vor einigen Tagen hatten die Kollegen von Windows Central bereits über diesen Schritt berichtet. Microsoft wollte dies damals aber nicht offiziell bestätigen. Dass sich dies nun ändert, liegt daran, dass der Start unmittelbar bevorsteht. Wann genau die entsprechende Aktualisierung in den Preview-Channel geschoben wird, steht allerdings bislang nicht fest - "zeitnah" heißt es bisher lediglich.Die Voraussetzung dafür, die KI-Features demnächst auch unter Windows 10 nutzen zu können, besteht allerdings darin, dass man das ältere Betriebssystem auf einer Fassung nutzt, die mindestens das 22H2-Update umfasst. Copilot soll dann sowohl in den Home- als auch in den Pro-Ausgaben verfügbar gemacht werden.Hintergrund der Entscheidung, das eigentlich exklusiv für Windows 11 vorgesehene Feature nun auch unter Windows 10 bereitzustellen, ist die Verteilung der Marktanteile. Windows 11 soll inzwischen auf rund 400 Millionen Geräten aktiv genutzt werden, bei Windows 10 dürften es allerdings rund eine Milliarde sein. Wenn Microsoft also eine maximale Verbreitung für einen neuen Dienst sucht, kommt es an der älteren Plattform bislang nicht vorbei.