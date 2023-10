Die Verbreitung des aktuellen Microsoft-Betriebssystems Windows 11 steigt zwar langsamer als die des Vorgängers, interne Informationen aus Redmond zeigen allerdings, dass man dort recht zufrieden mit der derzeitigen Entwicklung ist.

Langsamer, aber trotzdem gut

Kaum vergleichbar

Zusammenfassung Verbreitung von Windows 11 steigt langsamer als Windows 10

Microsoft registriert über 400 Millionen aktivierte Windows 11-Geräte

Erwartung: Halbe Milliarde Geräte Anfang nächsten Jahres

Unterschiedliche Startvoraussetzungen für Windows 10 und 11

Windows 10 wurde als kostenloses Update massiv beworben

Windows 11 ohne großen Nachdruck verbreitet, ältere Geräte ausgeschlossen

Trotz langsamerer Verbreitung ist Microsoft mit Entwicklung zufrieden

Bisher hat sich Microsoft kaum zu eigenen Zielen und der Zufriedenheit mit dem Erreichten geäußert. Auch konkrete Zahlen blieben Mangelware. Die Kollegen bei Windows Central wollen nun aber interne Daten zu Gesicht bekommen haben, nach denen Microsoft aktuell über 400 Millionen aktivierte Windows 11-Geräte registriert.Die Zahl steigt dabei kontinuierlich an. Bereits Anfang des kommenden Jahres sei damit zu rechnen, dass die Marke von einer halben Milliarde Geräte überschritten wird. Damit würde Windows 11 über zwei Jahre seit dem Release gebraucht haben, um an den gleichen Punkt zu kommen, den der Vorgänger Windows 10 nach etwa einem Jahr erreichte.Allerdings wäre es zu einfach, angesichts dieses direkten Vergleiches davon zu sprechen, dass Windows 11 bei den Nutzern weniger gut ankommt. Denn die Startvoraussetzungen unterscheiden sich letztlich erheblich. Dessen ist man sich in Redmond natürlich bewusst, was die Zufriedenheit mit den vorliegenden Zahlen erklärt.Als Windows 10 veröffentlicht wurde, hat es Microsoft mit einigem Nachdruck in den Markt gedrückt. Das Betriebssystem wurde nicht nur als großes Update für alle Windows 8.1 und Windows 7-PCs angepriesen. Microsoft warb auch damit, dass es nur für befristete Zeit als kostenlose Aktualisierung von den alten Betriebssystemen angeboten wird. Damit setzte man viele Nutzer unter Druck, binnen dieser Frist ein Upgrade durchzuführen.Im Vergleich hierzu wurde Windows 11 kaum mit nennenswertem Nachdruck verbreitet. Vielmehr wurden über die Systemanforderungen sogar aktiv viele ältere Geräte ausgeschlossen, auf denen das Betriebssystem eigentlich auch noch ordentlich laufen dürfte. Entsprechend geringer waren die Microsoft-internen Erwartungen an die Geschwindigkeit, mit der Windows 11 sich verbreitet und man kann mit den jetzt erreichten Zahlen durchaus zufrieden sein.