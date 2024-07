Optionales Windows 10-Update behebt endlich App-Installations-Bug

Microsoft hat für die letzte noch voll unterstützte Windows 10-Version das optionale Update für den Monat Juli gestartet. Die Freigabe an alle Nutzer erfolgt in der zweiten August-Woche zum Patch-Day. Es gibt in diesem Monat allem Anschein nach keine neuen Funktionen.

KB5040525 startet nur Fehlerbehebungen

Windows 10 22H2 KB5040525

Dieses Update behebt ein Problem, das MSIX-Anwendungen betrifft. Wenn Sie diese von einem HTTPS-URI installieren, können sie nicht geöffnet werden. Dieses Problem tritt auf, wenn der Download der Anwendung nicht vollständig ist. Dadurch wird das Paket beschädigt.

Dieses Update betrifft die Verwaltung mobiler Geräte (MDM). Wenn Sie ein Gerät registrieren, sendet der MDM-Client weitere Details über das Gerät. Der MDM-Dienst verwendet diese Details, um das Gerätemodell und das Unternehmen, das es hergestellt hat, zu identifizieren.

Mit diesem Update werden COSA-Profile (Country and Operator Settings Asset) für bestimmte Mobilfunkbetreiber auf den neuesten Stand gebracht.

Das Update behebt ein Problem, bei dem das System möglicherweise nicht aus dem Ruhezustand wiederhergestellt werden kann. Dies tritt auf, nachdem Sie BitLocker aktiviert haben.

Das Update behebt ein Problem, das Windows Defender Application Control (WDAC) betrifft. Das Problem kopiert unsignierte WDAC-Richtlinien auf die EFI-Festplattenpartition (Extensible Firmware Interface). Sie ist für signierte Richtlinien reserviert.

Das Update behebt ein Problem, das ein Ordnerkontextmenü betrifft.

Zusammenfassung Letztes voll unterstütztes Windows 10-Update im Juli gestartet

Freigabe für alle Nutzer in der zweiten August-Woche geplant

Update enthält vor allem Fehlerbehebungen, keine neuen Funktionen

Bisherige Änderungen sind gering im Vergleich zu vorangegangenen Updates

Update KB5040525 ist optional und behebt spezifische Softwareprobleme

Nutzer können das Update über die Windows-Updates-Funktion installieren

Profilbild-Bug bleibt bestehen, Lösung in zukünftigen Updates erwartet

Das hat Microsoft im in der Knowledge Base angekündigt . Das Update KB5040525/Build 19045.4717 steht ab sofort für Windows 10-Nutzer zur Verfügung, die Windows 10 in Version 22H2 installiert haben.Anders als in den Vormonaten scheint Microsoft für das kommende Update keine neuen Funktionen eingeplant haben - man hatte diese sonst in den optionalen Updates getestet, dieses Mal ist davon aber nichts zu sehen. Stattdessen gibt es Fehlerbehebungen unter anderem für eine Reihe bekannter Probleme, wie Universal Print, Windows Backup, Gruppenrichtlinien und so weiter. Zudem wird endlich ein Bug mit MSIX-Anwendungen behoben.Insgesamt gibt es im Vergleich zu den vorangegangenen Updates in diesem Monat nur wenig bisher aufgelistete Änderungen.Das könnte sich noch bis zur finalen Freigabe ändern, was aber derzeit in der "Sommer-Pause" wenig wahrscheinlich ist. Wer möchte, kann das Update schon jetzt installieren und vorab von den Änderungen profitieren. Mehr dazu in den Release-Notes am Ende dieses Beitrags. Wir haben die Highlights für euch übersetzt, es sind vor allem Fehlerbehebungen.Das Update KB5040525 ist ein optionales Update. Früher wurden diese Aktualisierungen als sogenannte C-Updates zum Ende des Monats gestartet. Es handelt sich dabei immer um nicht sicherheitsrelevante Änderungen. Nutzer können das Update über die Windows-Updates-Funktion suchen und dann per Klick installieren. Das Update steht zudem über den Microsoft Update-Katalog zur Verfügung.Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen:Was immer noch bleibt, ist der Profilbild-Bug. Nutzer hatten gemeldet, dass sie das Profilbild im Benutzerkontos nicht mehr ändern können. Wer das über die Einstellungen versucht, bekommt stattdessen eine Fehlermeldung mit dem Fehlercode 0x80070520 angezeigt. Microsoft arbeitet an einer Lösung und wird dazu in einer der nächsten Versionen ein Update bereitstellen.