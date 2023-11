YouTube startet hohe Bitrate von 1080p für Premium-Abonnenten

YouTube Premium bekommt jetzt wieder neue Funktionen spendiert: Wie YouTube ankündigt, starten zunächst eine Reihe von experimentellen Funktionen und Angebote, die ab sofort von Premium-Abonnenten ausprobiert werden können.

Die vermutlich wichtigste Update dabei ist, dass die verbesserte 1080p-Wiedergabefunktion von YouTube ab sofort für alle Premium-Abonnenten verfügbar ist, unabhängig davon, welches Endgerät verwendet wird.Diese neue Qualitätseinstellung bietet eine verbesserte Bitrate, die laut YouTube mehr Informationen pro Pixel enthält. Die verbesserte 1080p-Einstellung wurde bereits diesen Sommer für erste Nutzer eingeführt. Ursprünglich war diese Funktion nur für iOS vorgesehen, aber jetzt ist sie auch für Android, das Web und Smart-TVs verfügbar.Die zweite Verbesserung betrifft die Funktion "Weiterschauen", die YouTube für Handys und im Internet eingeführt hat. Sie wird nun auch auf Tablets und Smart-TVs starten. Wenn man ein Video auf einem Gerät ansieht, wird auf allen anderen Geräten gespeichert, was gerade gesehen wird und wo man aufgehört hat, sodass das Video dann nahtlos auf einem anderen Gerät fortgesetzt werden kann.Eine dritte Verbesserung starten nur für ausgewählte Nutzer in der Beta-Phase: Dabei handelt es sich um KI-generierte Inhalte. Anfang November kündigte Google an, dass KI-generierte Zusammenfassungen von Kommentarabschnitten sowie einen Chatbot starten wird.Das Unternehmen hatte allerdings nur wenig darüber berichtet. Jetzt aber zumindest ist der Chatbot in die öffentliche Testphase gestartet, sodass man bald mehr über die Fähigkeiten der KI erfahren wird.Die jeweils verfügbaren Neuerungen sieht man übrigens nach dem Log-in bei YouTube auf der Seite http://youtube.com/new . Falls man an keinem Test teilnehmen kann und es keine neuen Funktionen gibt, steht dort "Versuch es bitte später noch einmal."