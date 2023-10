1 MW Leistung: Nissans absurdes Konzeptauto ist ein Sci-Fi-Monster

Viele Autofreunde äußern oft Bedenken, dass Elektro-Sportwagen an Spannung verlieren, da sie ohne den typischen Motorensound daher­kommen und es ihnen scheinbar an Durchschlagskraft fehlt. Bei Nissans Hyper Force dürfte dies jedoch kaum zur Debatte stehen.

Nissan

Angriff des Zylonen-Hypercars

Nissan zeigt sein Hyper Force-Konzeptauto in einem Video

Nein, schön ist Nissans Hyper Force nicht: Das Konzeptfahrzeug, das der Hersteller aus Yokohama auf der Japan Mobility Show enthüllt hat, erinnert mit seinen Kanten und Ecken an einen Zylonen aus der Science-Fiction-Serie Battlestar Galactica - und weniger bis nicht an einen eleganten Sportwagen bzw. ein Hypercar, das seinen Ursprung in einem italienischen Designstudio hat.Hyper Force ist ein elektrisches Hypercar, an dem alles "Krawall" schreit und das auch eher an ein Kampfflugzeug erinnert. Wie Electrek schreibt, ist das aber auch alles andere als ein Zufall, da dieses Nissan-Konzept einen "wahnsinnigen Leistungsoutput" von einem Megawatt bietet. Freilich: Pläne, dieses Monster in Serie anzubieten, gibt es nicht, Nissan-Chef Makoto Uchida bezeichnete das Fahrzeug und vier weitere, weniger aufregende Concept Cars, bei der Vorstellung als "Symbole für die Zukunft".Uchida: "Alle fünf heute vorgestellten Konzeptautos sind Symbole für die Zukunft und verkörpern unseren Gründungsgedanken, 'zu wagen, was andere nicht tun'. Wir haben unsere EV-Innovationen weiterentwickelt und gehen damit über die Mobilität hinaus, um eine nachhaltigere Welt zu schaffen."Der Nissan-Chef weiter: "Die EVs symbolisieren unsere Zukunft, in der wir eine sauberere, sicherere und integrativere Welt für alle schaffen wollen, ohne Kompromisse bei unseren Leidenschaften und Träumen einzugehen. Durch die Kraft der Innovation schafft Nissan eine Zukunft, in der jeder die Freude an der Mobilität genießen kann."Allzu viele Details verriet Nissan nicht und meinte lediglich, dass Hyper Force auf "Festkörperbatterien" setzt und der Antriebsstrang eine Leistung von "bis zu 1000 kW" bietet. Das Äußere umschreibt der japanische Hersteller mit "kühner Geometrie", das ist in diesem Fall allerdings - finden wir - eher ein Synonym für "potthässlich". Das Design soll die Leistung darunter widerspiegeln, aber auch eine optimale Aerodynamik bieten.