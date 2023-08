Die chinesischen Behörden haben den Weg für die Einführung des ersten Elektroautos von Xiaomi frei gemacht. Das Unternehmen bekam jetzt die entsprechenden Genehmigungen. Damit kann die Fertigung der ersten Fahrzeuge in den nächsten Monaten anlaufen.

Weibo

Xiaomi bekommt seltene Genehmigung

Zusammenfassung Xiaomi erhält Genehmigung zum Bau von Elektroautos in China

Erlaubnis von den Behörden in Peking erteilt, Produktion startet im Dezember

Ziel: jährliche Herstellung von rund 200.000 Elektroautos

Erste Fahrzeuge sollen in der ersten Jahreshälfte 2024 auf den Markt kommen

Preisrahmen zwischen umgerechnet 14.000 und 43.000 Euro

CATL und CALB als Zulieferer für die Stromspeicher der E-Autos

Internationale Vertriebspläne noch unklar, keine Angaben zu Ausstattung und Leistung

Xiaomi darf jetzt auch ganz offiziell Elektroautos bauen. Die Behörden der chinesischen Hauptstadt Peking erteilten laut der Nachrichtenagentur Reuters die dafür nötige Erlaubnis. Das Unternehmen ist einer von nur wenigen Herstellern, die seit Ende 2017 von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission Chinas eine solche Genehmigung erhalten haben.Die Produktion soll aller Voraussicht nach bereits ab Dezember beginnen, weshalb Xiaomi in den letzten Wochen begonnen hat, immer mehr Arbeitskräfte für die Fertigung einzustellen. Das neue Werk in Peking soll letztlich pro Jahr rund 200.000 Elektroautos bauen können.Dass Xiaomi jetzt die Freigabe für den Bau von Elektrofahrzeugen erhalten hat, ist daher ungewöhnlich, da schon seit 2018 neue Vorgaben der Regierung gelten, mit denen man versucht, die Kapazitäten zu regulieren, um eine Überproduktion zu vermeiden. Xiaomi-Chef Lei Jun hatte schon im März verkündet, dass die Arbeiten am ersten Elektroauto des Unternehmens gut vorankommen.Seinen Angaben zufolge sollen die ersten Fahrzeuge für Endkunden in der ersten Jahreshälfte 2024 auf den Markt kommen. Die Xiaomi-Autos sollen dann Preise im Bereich zwischen 100.000 und 300.000 Yuan haben, was umgerechnet rund 14.000 bis 43.000 Euro entspricht. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Xiaomi auf die chinesischen Akku-Hersteller CATL und CALB als Zulieferer für die Stromspeicher seiner E-Autos setzen will.Ob auch ein internationaler Vertrieb der Elektroautos von Xiaomi zu erwarten ist, ist bisher offen. Das Unternehmen hat bisher noch keine offiziellen Angaben zu Ausstattung, Reichweite und Leistung seiner ersten Automodelle mit Elektroantrieb gemacht.