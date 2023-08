In China sind Elektroautos bereits günstiger als Verbrenner-Pendants

Zu teuer. Das ist immer noch das Fazit vieler Kunden, die ein Elektroauto erwägen, vor allem dann, wenn Förderungen sinken. In China hat sich das - aufgrund eines harten Preiskampfs - bereits geändert, denn dort sind mittlerweile viele Verbrenner teurer.

Elektroautos werden immer günstiger

Brutaler Preiskampf

Zusammenfassung Elektroautos gelten oft als zu teuer, besonders ohne Förderungen

In China sind viele Verbrenner mittlerweile teurer als Elektroautos

Harte Konkurrenz und Preiskampf treiben den Wandel voran

Sieben der zehn meistverkauften Autos in China sind Elektroautos

Die Regierung musste in den Preiskampf eingreifen, um Fairness zu wahren

Viele E-Autos sind in China günstiger als vergleichbare Verbrenner

Batterie- und Hybridfahrzeuge machen 37% der Verkäufe aus.

Es ist sicherlich kein Mythos, dass Elektroautos anfangs bzw. lange teurer waren als ihre Verbrenner-Verwandten. Das haben Regierungen in vielen Ländern der Welt mit Subventionen und Förderungen abgefedert, doch mittlerweile greift ein Mechanismus, der vermutlich oder sicherlich nachhaltiger ist: der Markt.Denn die Konkurrenzsituation spitzt sich immer mehr zu, allerdings betrifft das nicht alle Regionen der Welt. Denn in vielen westlichen Ländern ist die Entwicklung immer noch eher schleppend, dazu zählt auch Deutschland. Ausgerechnet China macht vor, wie es geht und was es bewirkt.Denn das asiatische Land entwickelt sich immer mehr zur Elektronation Nummer 1 und wie die Washington Post berichtet, ist ein Ende dieses Trends nicht abzusehen. Im Gegenteil: China untermauert hier seine Vorreiterrolle. Im Juni hatten sieben der zehn meistverkauften Autos in China einen Elektroantrieb. Das liegt auch daran, dass sich Hersteller wie Tesla und der chinesische Hersteller BYD einen aggressiven Preiskampf liefern.Dieser ist laut Washington Post so brutal, dass die Regierung eingreifen musste und die Beteiligten zu einer Vereinbarung zwang, damit diese fair bleiben und auf "abnormale Preisgestaltung" verzichten. Denn grundsätzlich führt dieser harte Wettbewerb zu einem tendenziell instabilen Markt, auf dem das Kundenvertrauen eher leidet.Letztlich führte das zuletzt aber dennoch zu einer Verschiebung in Richtung Stromer. Die Washington Post schreibt, dass viele Elektroautos mittlerweile günstiger sind als die mehr oder weniger direkt vergleichbaren Verbrenner-Pendants. Freilich spielt hier eine Rolle, dass auch China Elektroautos fördert, und zwar über eine Ausnahme der zehnprozentigen Steuer für verkaufte Autos.Inzwischen machen Batterie- und Plug-in-Hybridfahrzeuge (auf längere Sicht) 37 Prozent der Verkäufe aus, damit liegt China weit über den früheren Erwartungen - ursprünglich wollte Peking bis 2025 einen Marktanteil von 25 Prozent erreichen.