Netflix wird teurer: Mit dieser Preiserhöhung müssen Kunden rechnen

Netflix kündigt weitere Preiserhöhungen für Europa an. Zukünftig wird der Streaming-Dienst monatlich bis zu 20 Euro für Filme und Serien in 4K-HDR verlangen. Auch die Kosten für Standard-Abos steigen. Für Kunden in Deutschland dürfte es in Kürze teurer werden.

Von Irland über Frankreich nach Deutschland

Netflix mit Werbung: 5,99 Euro (bisher: 4,99 Euro)

Netflix Basis: 10,99 Euro (bisher: 7,99 Euro)

Netflix Standard: 13,49 Euro (bisher: 12,99 Euro)

Netflix Premium: 19,99 Euro (bisher: 17,99 Euro)

Es könnte sogar noch teurer werden

Zusammenfassung Netflix kündigt Preiserhöhungen für Europa an

Kosten steigen auf bis zu 20 Euro pro Monat

Preise für Standard-Abos ebenfalls erhöht

Teurer in Frankreich, bald auch in Deutschland

Zusatzkosten für Unterkonten steigen auf 6 Euro pro Monat

Preiserhöhungen trotz Kunden- und Umsatzwachstum

In den USA kosten Netflix-Abos bis zu 26 Euro pro Monat

In den letzten Monaten hat bereits ein Blick auf die Netflix-Preise in Irland ausgereicht, um zu erkennen, dass ein Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist. Nun zieht der Streaming-Dienst die Preise in weiteren europäischen Ländern an. Vor allem die Preiserhöhung in Frankreich gibt einen Ausblick darauf, womit Kunden in Deutschland zukünftig rechnen müssen.Je nach gewähltem Abonnement erhöht Netflix die monatlichen Gebühren um bis zu drei Euro. Ab sofort werden bei unseren Nachbarn 19,99 Euro für das Premium- und 13,49 Euro für das Standard-Abo fällig. Das auf lange Sicht ausscheidende Basis-Abo wird hingegen auf 10,99 Euro pro Monat angehoben, während Netflix für das Streaming mit Werbung 5,99 Euro berechnet.Gleichzeitig steigen die Kosten für sogenannte Zusatzmitglieder. Die separaten Unterkonten für Familie und Freunde außerhalb des eigenen Haushalts werden benötigt, um Netflix' Account-Sharing-Sperre auszuweichen, die seit mehreren Monaten greift. Bisher wurden für ein weiteres Mitglied monatlich 4,99 Euro fällig, nun erhöht sich der Preis auf 5,99 Euro.Dass der Streaming-Dienst trotz beinahe neun Millionen neuer Abonnenten und einem Umsatz von 8,5 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2023 noch lange nicht damit fertig ist, seine Preise welt­weit anzuziehen, zeigt der Heimatmarkt in den Vereinigten Staaten. Nach aktuellem EUR-USD-Kurs und unter Berücksichtigung von Steuern werden in den USA derzeit bis zu 26 Euro pro Monat für ein Netflix-Abo fällig.