Video-Streaming: Die Netflix-Serien mit den meisten Streaming-Stunden

Trotz des Erfolgs der vierten Staffel von Stranger Things und der neuen Netflix-Serie Wednesday im November 2022 bleibt die südkoreanische Serie Squid Game auch 2023 unangefochtener Spitzenreiter in Sachen Serienstarts. Laut Angaben von Netflix wurde der blutige Survival-Thriller mit politischen Untertönen innerhalb des ersten Monats nach Ausstrahlungsbeginn rund 1,7 Milliarden Stunden gestreamt, etwa 300 Millionen Stunden mehr als Stranger Things. Wie die Grafik zeigt, sind trotz der zunehmenden Beliebtheit von Produktionen außerhalb des englischsprachigen Raums US-Serien immer noch mit am erfolgreichsten.



Dazu gehören neben Stranger Things und Wednesday auch Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer, das gemessen an den gestreamten Stunden den vierten Platz belegt. Die Ränge fünf und acht werden von Staffel fünf respektive vier von Haus des Geldes eingenommen, während die ersten beiden Staffeln Bridgerton auf den Plätzen sechs und sieben landen. Wichtig zu beachten: Diese spezifische Metrik wird von Anzahl sowie Länge der Episoden beeinflusst. Ob und wie eine kürzere, kompaktere Serie sich auf das Streamingverhalten auswirkt, geht aus den Daten nicht hervor.



Derzeit hat der US-Streamingdienst Netflix rund 232 Millionen Abonnenten, rund 150 Millionen davon sitzen im EMEA-Raum, Kanada und den USA. Im vergangenen Quartal konnte der Streaminganbieter etwa 8,2 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,3 Milliarden US-Dollar Reingewinn generieren. Für das zweite Quartal 2023 geht das Unternehmen laut eigener Prognosen von einer leichten Umsatzsteigerung, gekoppelt an einen minimalen Gewinnrückgang aus.

