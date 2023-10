Kehrtwende: Große Studios lizenzieren wieder mehr an Netflix

Bei diversen großen Filmstudios und anderen Produzenten gibt es offenbar eine Trendwende im Umgang mit Netflix . Der große Streaming-Anbieter bekommt in letzter Zeit immer häufiger Gelegenheit, Filme und Serien für seine Plattform zu lizenzieren.

Exklusivität nicht aufrechtzuerhalten

Win-Win-Szenario

Zusammenfassung Filmstudios lizenzieren vermehrt Inhalte an Netflix

Strategieänderung aufgrund des Drucks, Einnahmen zu erhöhen

HBO lizenziert Serien wie "Insecure" und "Six Feet Under" an Netflix

Lizenzierung führt auch zu erhöhten Zugriffen auf HBO

Anfangs arbeitete Netflix vor allem mit Inhalten, die man bei den klassischen Produktionsfirmen eingekauft hatte. Mit der Zeit kamen dann zwar zunehmend auch Eigenproduktionen hinzu, doch so richtig änderte sich die Lage erst, als große Medienkonzerne wie Walt Disney, NBCUniversal und Paramount ihre eigenen Streaming-Plattformen starteten.Viele Filme und Serien wurden dann von Netflix abgezogen und exklusiv auf den eigenen Diensten präsentiert - immerhin musste man ja die Kunden vom Marktführer zum eigenen Konkurrenzprodukt locken. Allerdings ändert sich die Vermarktungs-Strategie jetzt wieder zusehends, berichtete die britische Wirtschaftszeitung Financial Times Denn die Medienkonzerne stehen zunehmend unter Druck, die Streaming-Einnahmen weiter zu steigern. Da die Möglichkeiten, neue Zielgruppen für die eigene Abo-Vermarktung zu erschließen, langsam ausgeschöpft sind, werden Lizenzeinnahmen wieder attraktiv - selbst wenn sie von Netflix stammen.So hat etwa das HBO-Netzwerk, hinter dem der Konzern Warner Bros. Discovery steht, Serien wie Insecure, Six Feet Under, Ballers und Band of Brothers an Netflix zu lizenzieren. "Die konventionelle Weisheit der letzten 10 Jahre war, dass man alles im Haus behält", zitiert die Zeitung Casey Bloys, Geschäftsführer von HBO. "Aber in der Geschichte des Fernsehens war die Syndizierung - der Verkauf einer Serie an einen anderen Sender - der Königsweg. Es bedeutete, dass die Serie erfolgreich war und anderswo ein Leben haben würde".Der nun eingeschlagene Weg hat laut Bloys nicht nur positive Auswirkungen für Netflix und die Lizenzeinnahmen HBOs. Denn als die Serien auf Netflix auftauchten, steigen auch die Zugriffe auf HBO an. Allerdings bleibt das Lizenzgeschäft begrenzt - die neuesten und zugstärksten Inhalte werden wohl kaum an Netflix abgegeben.