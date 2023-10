Bereits ab Montag: Netflix streicht günstiges Basis-Abo in Deutschland

Das Netflix Basis-Abo wird in Deutschland ersatzlos gestrichen. Schon ab kommender Woche kann der 720p-Tarif für monatlich 8 Euro nicht mehr gebucht werden. Stattdessen verweist der Streaming-Dienst auf das günstigere Standard-Abo mit Werbung.

Schluss mit dem 720p-Tarif

Preiserhöhung in Kürze?

Netflix mit Werbung: 5,99 Euro (bisher: 4,99 Euro)

Netflix Basis: 10,99 Euro (bisher: 7,99 Euro)

Netflix Standard: 13,49 Euro (bisher: 12,99 Euro)

Netflix Premium: 19,99 Euro (bisher: 17,99 Euro)

Zusammenfassung Netflix streicht Basis-Abo in Deutschland ab 23.10.2023

Bestandskunden können Basis-Abo weiterhin nutzen

Neukunden werden auf günstigeres Standard-Abo mit Werbung verwiesen

Basis-Abo in Kanada und USA bereits abgeschafft

Netflix plant Preiserhöhung für alle Abos

Genauer Zeitpunkt für Preisanpassungen noch unbekannt

Bereits im Sommer sickerten Pläne durch , nach denen sich Netflix auch hierzulande von seinem einst beliebten Basis-Abo verabschieden wird. Im Zuge der Ankündigung jüngster Finanzzahlen bestätigte der Streaming-Dienst diese Schritte. Gegenüber Heise Online gab ein Netflix-Sprecher zudem das Aus für den 8-Euro-Tarif ab kommenden Montag, den 23. Oktober 2023 bekannt.Bestandskunden können allerdings aufatmen: Wer den Basis-Tarif bereits gebucht hat, kann diesen auch weiterhin nutzen. Netflix entfernt vorerst lediglich die Möglichkeit, in diesen zu wechseln bzw. als Neukunde in diesen einzusteigen. Wie lange das Abonnement im Hintergrund weiterläuft, ist bisher nicht bekannt.In Kanada und den Vereinigten Staaten (USA) wurde die Entscheidung gegen das Basis-Abo bereits vor geraumer Zeit getroffen. Preisbewussten Kunden wird hier und infolgedessen auch in Deutschland das Standard-Abo mit Werbung ans Herz gelegt. Für monatlich 4,99 Euro bietet Netflix mittlerweile eine Full-HD-Auflösung, das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten und demnächst auch Offline-Downloads an.Im Vergleich dazu streamen Basis-Kunden für 7,99 Euro pro Monat lediglich in 720p-Auflösung und auf maximal einem Gerät - dafür allerdings werbefrei.Zukünftig müssen sich Netflix-Kunden auf eine weitere Preiserhöhung einstellen. In Frankreich und Großbritannien hat der Streaming-Dienst seine Preise bereits angehoben. Auch für Bestandskunden im Basis-Abo wird es sehr wahrscheinlich bald teurer und der 720p-Tarif damit preislich immer unattraktiver.Ein genauer Zeitpunkt für die möglichen Preisanpassungen steht allerdings bislang nicht fest. Auf Nachfrage der Kollegen von Heise wollte sich Netflix zu diesem Thema nicht äußern.