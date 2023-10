Der Streaming-Dienst Netflix ist längst ein zentraler Bestandteil unserer Popkultur und das Unternehmen sucht Wege, wie es sich noch mehr in unserem Leben platzieren kann. Das ist auch der Grund, warum Netflix Läden in der echten Welt eröffnen will, diese sollen 2025 starten.

Netflix als "hautnahes" Erlebnis

Start 2025

Netflix: Fans lieben es, in Film- und Serienwelten einzutauchen.

Der weltweit führende Streaming-Anbieter plant, so berichtet jedenfalls das Wirtschaftsportal Bloomberg , den Start einer Kette namens Netflix House. Diese sollen ein Mehrfach-Erlebnis bieten, und zwar sollen Fans in die Welt von Netflix-Serien und anderen Produktionen auf gleich mehrfache Weise eintauchen können. Konkret ist geplant, dass sie dort Fanartikel wie Bekleidung kaufen, thematisch passendes Essen bekommen und sogar einen Hindernisparcours absolvieren können, der von etwa Squid Game inspiriert ist.Netflix hat bereits in den vergangenen Jahren immer wieder mit "Pop-up"-Fanerlebnissen experimentiert. So wurden beispielsweise anlässlich der Serie Bridgerton Tanzbälle organisiert, also Partys im Look und Thema der gleichnamigen Netflix-Serie. Auch einen temporären Store hat der Streaming-Dienst schon einmal in Los Angeles in seinem Angebot gehabt.Die "Netflix House"-Locations sollen das aber zur fixen Einrichtung machen und eben ein Multi-Erlebnis bieten. Man kann das Ganze sicherlich auch als Themenpark im Kleinformat umschreiben. Laut Bloomberg sind die Netflix House-Standorte aber weniger als Umsatzbringer, sondern vor allem als Promotion-Maßnahme gedacht.Laut Josh Simon, Vice President of Consumer Products, sollen die ersten zwei Standorte im Jahr 2025 in den USA eröffnen, später soll das Konzept auf andere Länder in der ganzen Welt ausgeweitet werden. "Wir haben gesehen, wie sehr die Fans es lieben, in die Welt unserer Filme und Fernsehserien einzutauchen, und wir haben viel darüber nachgedacht, wie wir das auf die nächste Stufe bringen können", so Simon. Weitere Details wollte der Netflix-Manager aber bislang nicht verraten.