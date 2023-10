Netflix: Nächste Preiserhöhung für werbefreie Abos in wenigen Monaten

Wie weit kann es Netflix noch treiben? Diese Frage wird sich innerhalb der nächsten Monate beantworten, denn laut einem Medienbericht bereitet der Streaming-Dienst nach dem Ende des Autorenstreiks bereits die nächste Preiserhöhung vor.

Netflix

Preise für werbefreie Abos sollen bald steigen

Zusammenfassung Netflix plant laut Medienbericht eine weitere Preiserhöhung

Steigerung betrifft zunächst werbefreie Abonnements

Begründung sind wahrscheinlich wieder steigende Kosten des Unternehmens

Erhöhung folgt auf jüngsten Autorenstreik und dessen Beilegung

Preiserhöhung soll in USA und Großbritannien umgesetzt werden

Weitere betroffene Märkte noch unbekannt

Netflix folgt anderen Anbietern wie Disney+ und Amazon Prime Video

Netflix will bald wieder an der Preisschraube drehen, berichtet jedenfalls das renommierte Wirtschaftsblatt Wall Street Journal . Die Zeitung meldet unter Bezug auf einige Quellen aus dem Umfeld von Netflix, dass der Konzern innerhalb der nächsten Monate eine weitere Preisrunde einläuten will.Die Preiserhöhung soll dann zunächst all jene Netflix-Abonnenten treffen, die die werbefreien Varianten des Streaming-Angebots nutzen. Erst vor einigen Monaten hatte Netflix die Preise für die mit Werbeeinblendungen arbeitende Variante in vielen Ländern erhöht, was man mit steigenden Kosten begründete.Das gleiche Argument dürfte Netflix auch bei den bald anstehenden Preiserhöhungen für die werbefreien Abos ins Feld führen. Die erneute Preissteigerung erfolgt laut dem Bericht nur wenige Monate, nachdem sich die Gewerkschaft der Drehbuchautoren in den USA nach einem monatelangen Streik erst vor kurzem mit Netflix und anderen Filmkonzernen auf neue Regelungen beim Umgang mit Künstlicher Intelligenz und dem Trend zu Streaming-Angeboten geeinigt hat.Laut dem WSJ soll die Preiserhöhung unter anderem in den USA und Großbritannien umgesetzt werden. Welche weiteren Märkte dann betroffen sein werden, ließ der Bericht zunächst offen. Netflix reiht sich mit den geplanten Preissteigerungen in die Riege der großen internationalen Video-Streaming-Anbieter ein, die zuletzt immer wieder mit Verweis auf steigende Kosten ihre Preise nach oben geschraubt hatten. Auch bei Disney+ und Amazon Prime Video gab es zuletzt Änderungen, mit denen die Anbieter mehr Einnahmen erzielen wollen.