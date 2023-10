Nach 13 Jahren MIUI: Xiaomi-Smartphones erhalten bald HyperOS

Mit der anstehenden Einführung der Xiaomi 14 (Pro)-Familie wird sich der chinesische Hersteller von seiner Android-Oberfläche MIUI ver­ab­schieden. In Zukunft soll das neue HyperOS die Basis bilden. Nicht nur auf Smartphones, sondern auf nahezu allen smarten Xiaomi-Geräten.

Xiaomi

Weltweite Einführung geplant

Mehr als nur eine neue Android-Oberfläche

Bereits seit Monaten spricht man in der Gerüchteküche von einem neuen Xiaomi-Betriebssystem, das in Zukunft die stark angepasste Android-Benutzeroberfläche auf Smartphones ersetzen soll. Nun bestätigt das Unternehmen seine Pläne, die deutlich schneller voranschreiten als zuvor angenommen - MIUI ist Geschichte.Anstelle des zuvor vermuteten MiOS wird die neue Software auf den Namen HyperOS hören. In China erfolgt der Marktstart noch in diesem Jahr, zusammen mit den neuen Xiaomi 14 (Pro)-Smartphones. Der globale Rollout von HyperOS ist hingegen für das kommende Jahr 2024 geplant. Verantwortliche sprechen von einer "kompletten neuen, überarbeiteten Architektur."Den bisher geteilten Informationen seitens Xiaomi zufolge wird HyperOS, ähnlich wie MIUI, weiterhin auf Android basieren, dabei allerdings mit dem hauseigenen "Vela IoT-System" gepaart. Somit kann man davon ausgehen, dass die Google Play-Services samt App-Store auch in Zukunft angeboten werden und man nicht etwa den Weg Huaweis einschlägt, die sich mit HarmonyOS zwangsweise von Google-Diensten lösen mussten.Das neue HyperOS soll zukünftig nicht nur auf Smartphones zu finden sein, sondern in der gesamten Produktpalette des Herstellers. Unter anderem auch in Xiaomis kommenden Elektroautos oder aber auf Tablets, Smartwatches, Fitness-Trackern, TV-Geräten und Co. Android dürfte in den verschiedenen Fällen nicht immer die Basis sein, doch die Benutzeroberfläche könnte sich gleichen - ähnlich dem Apple-Ökosystem Abschließend gibt Xiaomi bekannt, dass HyperOS nach und nach das bisher verwendeten MIUI ersetzen soll. Somit ist davon auszugehen, dass nicht nur die kommenden Xiaomi 14 (Pro)-Smartphones mit der neuen Software beliefert werden, sondern auch ältere Geräte. Eine Update-Roadmap liegt bislang allerdings nicht vor.