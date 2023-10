Xiaomi Redmi Pad SE im Test: Gutes Multimedia-Tablet für Einsteiger

Gute CPU - aber schwache Grafikleistung

Ordentliches Display, wertiges Gehäuse

Xiaomi hat das Redmi Pad als kostengünstige SE-Variante neu aufgelegt. Für unter 200 Euro werden ein 11 Zoll großes Display mit 90 Hertz, viel Speicher und ein Metallgehäuse geboten. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat das Xiaomi Redmi Pad SE getestet und er zeigt, wo die Stärken und Schwächen des Android-Tablets liegen.Xiaomi setzt beim Redmi Pad SE auf den Qualcomm Snapdragon 680, dem 4 GB, gegen Aufpreis sogar 6 GB oder 8 GB, RAM zur Seite stehen. Ein Test mit Geekbench 5 zeigt, dass die Multi-Core-Leistung des Tablets in etwa mit der des Samsung Galaxy Tab S6 Lite vergleichbar ist, die Single-Core-Performance und auch die Grafikleistung sind jedoch schwächer.Zwar laufen Spiele wie Asphalt 9 oder PUBG Mobile flüssig, allerdings nur mit den niedrigsten Grafikeinstellungen. Als Gaming-Tablet ist es daher nicht empfehlenswert. Wer hingegen nur im Internet surfen oder YouTube, Netflix und Co. schauen möchte, für den ist die Leistung aber ausreichend.Das 11 Zoll große Display des Xiaomi Redmi Pad SE kann im Test überzeugen. Es löst mit 1920 x 1200 Pixeln auf, mit 400 Nits ist es zudem recht hell. Auch die gebotenen 90 Hertz Bildwiederholrate findet man in dieser Preisklasse bisher eher selten. Eingabestifte werden leider nicht unterstützt. Das Metallgehäuse ist schlank, zur weiteren Ausstattung zählen 128 GB Speicher, eine 8-MP-Hauptkamera und eine 5-MP-Frontkamera. Die Aufnahmequalität ist gut, wen auch nicht überragend.Xiaomi liefert das Redmi Pad SE mit Android 13 sowie angepasster Benutzeroberfläche MIUI 14 aus. Der Google Play Store ist vorinstalliert und dank Widevine L1 laufen entsprechend geschützte Streaming-Inhalte in Full HD.