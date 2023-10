Mit Snapdragon 8 Gen 3: Xiaomi 14 (Pro) startet schon Ende Oktober

Xiaomi will sich mit der Vorstellung seiner neuesten Top-Smartphones offenbar wenig Zeit lassen. Schon einen Tag nach der Vorstellung der wahrscheinlich im neuen Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro verwendeten CPU von Qualcomm soll angeblich der Launch stattfinden.

Xiaomi

Qualcomm stellt den Snapdragon 8 Gen 3 kurz vorher vor

Zusammenfassung Xiaomi plant Vorstellung neuer Top-Smartphones direkt nach Qualcomm-Event

Snapdragon Summit von Qualcomm findet vom 24. bis 26. Oktober statt

Qualcomm präsentiert dann neuen High-End-SoC

Xiaomi 14 und 14 Pro sollen am 27. Oktober 2023 angekündigt werden

Beide Modelle nutzen den neuen Chip, Kooperation ermöglicht frühen Zugriff

Geräte verfügen über Leica-optimierte Kameras und Android 14 mit MIUI 15

Pro-Modell könnte Gehäuserahmen aus Titan haben, ähnlich wie bei Apple iPhone 15 Pro

Qualcomm veranstaltet schon in knapp zwei Wochen das diesjährige Snapdragon Summit. Die Veranstaltung auf Hawaii wird vom 24. bis 26. Oktober 2023 stattfinden und wird neben den neuen "Super-Chips" der Snapdragon X-Serie, die in Windows-PCs endlich die bei ARM-CPUs bestehende Performance-Lücke gegenüber den ARM-Plattformen von Apple schließen sollen, auch den Snapdragon 8 Gen 3 mit sich bringen.Der neue High-End-SoC wird aller Voraussicht nach wieder die technische Basis für eine Vielzahl von Oberklasse-Smartphones bilden - und auch die von Xiaomi. Wie jetzt von chinesischen Quellen zu hören ist, plant Xiaomi deshalb schon für den ersten Tag nach dem Ende des Snapdragon Summit von Qualcomm ein eigenes Launch-Event.Konkret soll vorgesehen sein, dass am 27. Oktober 2023 das Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro für den chinesischen Markt angekündigt werden. Die beiden neuen Top-Smartphones wären dann die ersten Modelle, die mit dem nur zwei Tage zuvor vorgestellten neuen High-End-Chip von Qualcomm auf den Markt kommen werden.Xiaomi war schon in der Vergangenheit öfter der erste Anbieter von Geräten mit den neuesten Qualcomm-Plattformen. Weil der chinesische Hersteller direkt große Stückzahlen abnimmt und eng mit Qualcomm kooperiert, kann er sich einen so frühen Zugriff auf die neueste Hardware sichern.Die beiden neuen Topmodelle von Xiaomi sollen laut früheren Berichten wieder mit Leica-optimierten Kameras aufwarten, wobei diese drei verschiedene Brennweiten bieten sollen. Außerdem dürfte hier Android 14 in Form der MIUI 15-Oberfläche zum Einsatz kommen. Gerüchten zufolge wünscht Xiaomi zumindest das Pro-Modell mit einem Gehäuserahmen aus Titan auszustatten, wie er seit Kurzem bei den teureren Modellen des Apple iPhone 15 zum Einsatz kommt.