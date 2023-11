Rückkehr des Spar-Handys - Xiaomi stellt Redmi 13C vor

Xiaomi tut es mal wieder. Der chinesische Hersteller bringt mit dem Xiaomi Redmi 13C erneut ein erschwingliches Einsteiger-Smartphone nach Deutschland, das mit Preisen ab knapp 150 Euro wieder im untersten Preissegment auf Kundenfang gehen soll.

Das Xiaomi Redmi 13C ist im Grunde die Europa-Version des vor einigen Tagen für Indien und andere Länder angekündigten Poco C65. Der Unterschied besteht anscheinend nur im Namen, sodass wir hierzulande mit dem MediaTek Helio G85 den gleichen System-on-Chip bekommen. Im Vorfeld wurde spekuliert, dass Xiaomi beim Redmi 13C mit einer höheren CPU-Leistung für einen flüssigeren Betrieb sorgen könnte.Wie in der unteren Preisklasse üblich, verfügt das Xiaomi Redmi 13C über ein LCD und kein OLED-Display. Das Panel ist mit 6,74 Zoll (17,12 cm) sehr üppig dimensioniert und löst dennoch nur mit 1600 x 720 Pixeln auf. Es bietet eine maximale Bildwiederholrate von 90 Hertz und soll im High-Brightness-Modus bis zu 600 Candela maximale Helligkeit erreichen können. Für ein Smartphone-LCD ist dies ein ordentlicher Wert, sodass die Lesbarkeit auch im Freien gut sein sollte.Xiaomi verbaut beim Redmi 13C eine Hauptkamera mit 50-Megapixel-Sensor, der man einen sinnlosen 2-MP-Sensor für Makroaufnahmen zur Seite stellt. Damit sollen 1080p-Videos möglich sein, wenn auch nur mit 30 Bildern pro Sekunde. Auf der Front befindet sich eine einfache 8-Megapixel-Kamera, die in einem tropfenförmigen Ausschnitt am oberen Displayrand untergebracht ist.Die Größe des Xiaomi Redmi 13C nutzt der Hersteller insofern gut aus, als man hier einen 5000 mAh-Akku verbaut. Dieser kann mit bis zu 18 Watt per USB Power Delivery schnell geladen werden, wobei der Kunde ein entsprechendes Netzteil selbst erwerben muss, da Xiaomi kein solches mitliefert.Zur weiteren Ausstattung des Xiaomi Redmi 13C gehören zwei SIM-Slots und ein MicroSD-Kartenslot. Der Arbeitsspeicher ist je nach Modell vier, sechs oder gar acht Gigabyte groß und es gibt Varianten mit 128 oder 256 GB internem Speicherplatz. Der Fingerabdruckleser sitzt hier im Power-Button und es wird auch ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss geboten. Als Betriebssystem läuft die MIUI 14 auf Basis von Android 13.Das Xiaomi Redmi 13C wird ab 1. Dezember in Deutschland vertrieben, wobei der Einstiegspreis dann bei 149,99 Euro liegen wird.