'MIOS': Xiaomi soll an eigenem Betriebssystem auf AOSP-Basis arbeiten

Auf Smartphones von Xiaomi könnte künftig ein von dem Unternehmen selbst entwickeltes Betriebssystem zum Einsatz kommen - zumindest in China. Derzeit mehren sich die Hinweise, dass Xiaomi ein eigenes Betriebssystem plant, das zwar auf Android basiert, aber unabhängig davon entwickelt wird.

Abkehr von offiziellem Google-Android?

MIOS wie Huaweis HarmonyOS auch auf anderen Geräten denkbar

Zusammenfassung Xiaomi plant eigenes Betriebssystem für Smartphones

Aktuell angepasste Benutzeroberfläche MIUI auf lizenziertem Android

Chinesischer Domainname "MiOS.cn" bereits von Xiaomi registriert

Eigenes Betriebssystem basiert wohl auf AOSP

Xiaomi bräuchte eigenen Ersatz für Google-Services und App-Vertrieb

Einsatz auch in Elektroautos, Smartwatches, Smart-Home denkbar

Xiaomi bereitet offenbar die Einführung einer eigenen Android-Variante vor. Bisher setzt das Unternehmen noch auf die Verwendung einer stark angepassten Benutzeroberfläche namens MIUI, die auf seinen Smartphones zum Einsatz kommt, nutzt aber ansonsten ein offiziell lizenziertes Android, wie es auch auf den Geräten der meisten anderen Hersteller genutzt wird.Wie jetzt aus China zu hören ist , gibt es aber Anzeichen dafür, dass Xiaomi zumindest in seiner Heimat bald einen anderen Weg einschlagen will. So hat das Unternehmen bereits im November 2022 den chinesischen Domainnamen "MiOS.cn" registriert, wo aktuell noch keine Inhalte zu finden sind.Das hauseigene Betriebssystem von Xiaomi wird allem Anschein nach zunächst auf einem Fork des Android Open Source Project (AOSP) basieren, also der quelloffenen Variante von Android, die komplett ohne jedwede Modifikationen durch Google auskommt. Xiaomi müsste dann, wie schon im Fall von Huaweis HarmonyOS geschehen, einen eigenen Ersatz für die Google-Services anbieten, also eine eigene Infrastruktur für den Vertrieb von Apps und deren Wartung nutzen.Außerdem müsste man eigene Varianten der diversen Google-Apps anbieten, was aber auf den in China vertriebenen Modellen der diversen Xiaomi-Smartphones ohnehin schon gegeben ist. Sollte Xiaom tatsächlich auf ein eigenes Android-Betriebssystem umschwenken, könnte dieses dann wie im Fall von Huawei auch auf diversen anderen Geräten abseits von Smartphones Verwendung finden.Denkbar wäre also, dass "MiOS" zum Beispiel auch in Elektroautos, Smartwatches und Smart-Home-Devices genutzt wird. Noch wird es wohl einige Zeit dauern, bis Xiaomi wirklich beginnt, seine in China vertriebenen Geräte auf die abgespaltene Android-Variante umzustellen. Die derzeit erwartete Einführung von MIUI 15 soll noch auf Basis des regulären Android 14 erfolgen, hieß es jüngst von einer bekannten Quelle beim Micro-Blogging-Dienst Weibo.