Doch kein Android 14: Samsung streicht Galaxy S20 und weitere Geräte

Zum Start von OneUi 6 auf Basis von Android 14 hatte Samsung überrascht: Auf einer Liste der Geräte, die das Update erhalten, fanden sich auch das Galaxy S20 , Note 20 und weitere ältere Modelle. Jetzt gesteht der Konzern ein: Man hat schlicht einen Fehler gemacht.

OneUi 6: Samsung korrigiert Update-Liste

Seit 2022 verspricht Samsung für viele seiner Modelle vier große Android-Updates . Für die Modelle des Jahres 2020, die vor dieser Anpassung veröffentlicht wurden, hatte aber niemand mit einem offiziellen Update auf die nächste OS-Version gerechnet.Dann beim jüngst erfolgten Launch von One Ui 6 auf Basis von Android 14 die große Überraschung: Samsung erwähnt in der Fußnote zu einer begleitenden Pressemitteilung mit Tipps und Tricks zum großen Update explizit auch die Modelle Galaxy S20, Note 20, Galaxy Z Flip und Galaxy Z Fold 2.Rund eine Woche nach Veröffentlichung dieser Mitteilung gibt es jetzt aber laut 9to5Google die traurige Gewissheit für alle, denen die offizielle Erwähnung Hoffnung gemacht hatte. Samsung ist nach eigener Aussage schlicht ein Fehler unterlaufen, wie man bestätigt, werden die Modelle aus dem Jahr 2020 wie bisher kommuniziert und erwartet nicht versorgt."In der Pressemitteilung (...) ist ein falscher Haftungsausschluss erschienen, für den wir uns entschuldigen. Wir haben den Haftungsausschluss überarbeitet und die S20-Serie, die Note20-Serie, das Fold2, das Flip 5G und das Flip LTE aus der Liste der berechtigten Geräte, die One UI 6 erhalten, entfernt", so Samsung.