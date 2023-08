MIX Fold 3: Xiaomi zeigt neues Falt-Smartphone vorab, so sieht es aus

Xiaomi will am 14. August sein neues Xiaomi Mix Fold 3 vorstellen. Mit dem Foldable-Smartphone möchte der chinesische Hersteller, der vor allem für seine günstigen Mittelklasse-Geräte bekannt ist, neue Maßstäbe bei Smartphones mit faltbarem Display setzen.

Xiaomi

Xiaomi-Boss Lei Jun präsentiert Gerät persönlich

Xiaomi MIX Fold 3 - offizielles Teaser-Video

Xiaomi hat heute die Vorstellung des Mix Fold 3 für den 14. August 2023 angekündigt, wobei die Präsentation wie so oft zunächst nur für den chinesischen Markt erfolgt. Das Event findet um 19 Uhr Ortszeit, also um 13 Uhr deutscher Zeit in Peking statt. Hauptanlass ist eine Rede, die Xiaomi-Chef Lei Jun zum Status des Unternehmens halten will - wie er es auch schon die letzten drei Jahre getan hat.Das Xiaomi Mix Fold 3 wird somit nur eines von mehreren Themen sein, die Jun während seines Auftritts ansprechen will. Vermutlich bekommen wir auch ein Update, was die Ambitionen von Xiaomi zum Bau von eigenen Elektroautos angeht, sowie diversen anderen Themen.Im Zuge der heutigen Ankündigung veröffentlichte Xiaomi über das chinesische Mikro-Blogging-Netzwerk Weibo auch ein erstes Teaser-Video und diverse Bilder zum neuen Mix Fold 3. Sie zeigen ein sehr flaches Foldable-Smartphone, das horizontal aufgeklappt wird und gleich vier Kamera-Sensoren auf der Rückseite trägt.Der Hersteller verriet zudem bereits einige erste Details. So soll das Gerät im zusammengeklappten Zustand nur rund zehn Millimeter dick sein. Die beiden Gehäusehälften sind nur noch gut fünf Millimeter dick, was man unter anderem durch einen geringeren Radius der Faltstelle im Display im Bereich des Scharniers erzielt.Details zur Ausstattung blieb Xiaomi bisher von offizieller Seite schuldig, dürfte jedoch in den wenigen verbleibenden Tagen vor dem Launch immer mal wieder kleinere Häppchen nachliefern. Externe Quellen behaupten unterdessen, dass Xiaomi mit dem Mix Fold 3 eines der besten Kamerasysteme liefern könnte, das bisher bei einem Foldable-Smartphone verbaut wurde.Die Teaser-Bilder verraten bereits, dass die Kameras wieder ein Leica-Branding tragen und eine maximale Blendengröße im Bereich von f/1.8 bis f/2.9 bieten werden. Unter anderem ist auch eine Periskop-Zoom-Optik für die Telekamera enthalten.Ein internationaler Launch des Xiaomi Mix Fold 3 gilt übrigens als unwahrscheinlich. Der chinesische Hersteller hat wie einige seiner Konkurrenten aus dem "Reich der Mitte" bisher seine Foldable-Flaggschiffe nicht außerhalb Chinas verfügbar gemacht. Die Gründe dafür könnten unter anderem darin liegen, dass man die Kosten für die Software-Anpassung oder patentrechtliche Auseinandersetzungen scheut.