Redmi K60 Ultra: Xiaomi bringt erstes Smartphone mit 24 GB RAM

Xiaomi läutet das Zeitalter der Smartphones mit 24 GB Arbeitsspeicher ein. Jedenfalls schließt man sich dem gerade anrollenden Zug an. Das Xiaomi Redmi K60 Ultra ist eines der ersten Geräte mit derart viel RAM. OnePlus könnte bald nachziehen, Nubia hat bereits vorgelegt.

Xiaomi

Hersteller nutzen günstige Speicherpreise aus

Weil die Speicherpreise derzeit extrem niedrig sind, nutzen einige Smartphone-Hersteller die Chance, sich durch den Ausbau der RAM-Kapazität ein Alleinstellungsmerkmal zu erschließen. Wie viel es dem Anwender im Alltag nutzt, dass sein Smartphone mit ganzen 24 Gigabyte LPDDR5X-RAM arbeitet, ist natürlich mehr als fraglich.Neben Xiaomi dürfte auch OnePlus bald ein entsprechend ausgerüstetes Modell auf den Markt bringen. Von der ZTE-Ausgründung Nubia gibt es mit dem Redmagic 8S Pro+ bereits ein erstes Smartphone-Modell, bei dem man 24 Gigabyte schnellen LPDDR5X-Arbeitsspeicher zur Verfügung hat.Das Redmi K60 Ultra Edition jedenfalls kombiniert den potenziell riesigen Arbeitsspeicher mit einem 6,67 Zoll großen OLED-Display mit 2712x1220 Pixeln, das eine maximale Bildwiederholrate von 144 Hertz erreichen kann. Die technische Basis bildet hier nicht etwa ein Qualcomm Snapdragon-SoC, sondern der MediaTek Dimensity 9200+, welcher mit maximalen Taktraten von bis zu 3,2 Gigahertz ebenfalls reichlich Leistung mitbringen dürfte. Der interne Flash-Speicher ist hier bis zu 1 Terabyte groß und nutzt den UFS-4.0-Standard.Die Energieversorgung erfolgt mittels eines 5000mAh-Akkus, der mit bis zu 120 Watt über den USB-C-Port schnell geladen werden kann. Die Hauptkamera des Xiaomi Redmi K60 Ultra nutzt einen 50-Megapixel-Sensor und besitzt einen optischen Bildstabilisator, während die Ultraweitwinkelkamera acht Megapixel Auflösung bietet. Hinzu kommt auch noch ein sinnfreier 2-Megapixel-Sensor für Tiefeneffekte. Die Frontkamera löst mit 16 Megapixeln auf.Zur weiteren Ausstattung gehören NFC, Bluetooth 5.3 und als Betriebssystem läuft Android 13 in Verbindung mit der Xiaomi-eigenen MIUI 14. Das K60 Ultra könnte früher oder später unter einem anderen Namen auch in Europa starten, wobei es darüber noch keine offiziellen Informationen gibt. In China ist das Gerät jedenfalls ab sofort zu Preisen ab, umgerechnet, knapp 330 Euro zu haben. Die Ausgabe mit 24 GB RAM und einem Terabyte Flash-Speicher wird für umgerechnet knapp 460 Euro angeboten.