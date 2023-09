Mitarbeiter gesucht: Xiaomi wieder mit eigenen Smartphone-CPUs?

Huawei feiert mit dem Mate 60 Pro und seinem Kirin 9000s SoC derzeit ein kleines Comeback, was unter Umständen dafür gesorgt hat, dass nun auch Xiaomi wieder in die Entwicklung eigener Chips investiert. Dies legen jedenfalls neue Stellenausschreibungen nahe.

Xiaomi

Xiaomi sucht neue Mitarbeiter für Chipentwicklung

Zusammenfassung Xiaomi zeigt Interesse an eigener Chip-Entwicklung durch Stellenausschreibungen

Gesuchte Mitarbeiter sollen an System-on-Chip-Designs und Power-Management arbeiten

Unsicherheit über tatsächliche Pläne von Xiaomi, mögliche Arbeit mit Zulieferer-Chips

Xiaomi brachte 2017 eigenes SoC, Surge S1, auf den Markt, gab Nachfolgeentwicklung auf

Unklar, ob sich Aufwand und Nutzen für eigene Chip-Entwicklung nun gerechtfertigt sehen

Abwarten, ob Xiaomi tatsächlich in eigene SoC-Designs investiert

Wer sich derzeit auf der Website von Xiaomi im Bereich für Jobangebote umsieht, stößt dort seit kurzem auf eine Reihe neuer Einträge, mit denen der chinesische Hersteller Chip-Entwickler sucht. Dies sorgt nun für Spekulationen um eine mögliche Wiederaufnahme der Entwicklung eigener Smartphone-Plattformen durch Xiaomi.Unter anderem sucht Xiaomi nach eigenen Angaben Mitarbeiter, die System-on-Chip-Designs entwickeln sollen. Außerdem fahndet das Unternehmen nach neuen Chip-Entwicklern, die für das Power-Management, die Prüfung High-Speed-Verbindungen innerhalb von Chips zuständig sein solle. Außerdem sucht Xiaomi Prüfingenieure für Chips im Allgemeinen.Angeblich sollen die neu angeworbenen Ingenieure an der hauseigenen SoC-Plattform mitarbeiten, die CPU-Performance optimieren und die Produktplanung mitgestalten. Unter anderem geht es auch um die Arbeit mit ARM-basierten CPUs. Insgesamt decken die Stellenanzeigen eine Reihe von Bereichen ab, die sowohl für die Entwicklung eigener Chips als auch für die Arbeit mit Chips von Zulieferern nötig sind.Es ist allerdings in Berichten Asien, wie in diesem Fall der taiwanischen DigiTimes , eine gewisse Unsicherheit zu lesen, was die tatsächlichen Pläne von Xiaomi angeht. So gilt es als wahrscheinlicher, dass Xiaomi mit seinen Stellenausschreibungen Mitarbeiter sucht, die bei der Integration der Chips von Herstellern wie Qualcomm und MediaTek helfen, statt wirklich eigene SoC-Designs zu entwickeln.Xiaomi hatte bereits 2017 mit dem Surge S1 ein eigenes Octacore-SoC auf den Markt gebracht, das man in sehr begrenztem Umfang in einem einzelnen Smartphone-Modell der Mittelklasse einsetzte. Die Entwicklung des Nachfolge-Chips wurde später aufgegeben, weil sich für Xiaomi Aufwand und Nutzen nicht mehr auf einen Nenner bringen ließen. Ob sich die Situation nun tatsächlich geändert hat, bleibt abzuwarten.