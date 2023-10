Behörde löscht wichtigen Server und gibt Katze auf Keyboard die Schuld

Mehr Internet geht nicht: Denn eine US-Behörde hat vor Kurzem bei einem Vorfall ein offenbar signifikantes Serverproblem gehabt. Schuld daran soll eine Katze gewesen sein, diese ist offenbar zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt auf die Tastatur gesprungen.

Katzenbesitzer wissen sicherlich, dass die Tiere nicht nur von allerhand Boxen regelrecht magisch angezogen sind, sondern auch von Tastaturen. Warum, bleibt eines der großen Mysterien des Universums. Ob Systemadministratoren eine besondere Affinität zu diesen Tieren haben, können wir nicht empirisch bestätigen, bei unseren akribischen anekdotischen Recherchen kommen wir aber eindeutig zum Schluss: Miau!Das betrifft offenbar auch Admins, die für US-Ministerien tätig sind. Wie The Register nämlich berichtet, kam es dort vor Kurzem zu einem Vorfall, der kurioser bzw. feliner nicht sein könnte. Mitte September wurde im Rahmen einer Telefonkonferenz des Ministeriums für Kriegsveteranen bekannt, dass ein Techniker die Konfiguration eines Server-Clusters überprüfte, als seine Katze auf die Tastatur sprang und diese Config löschte.Das hatte einen rund vierstündigen Ausfall in einem Krankenhaus, dem Veterans Affairs Medical Center in Kansas City, Missouri zur Folge. Allzu ernst nahm man den Vorfall offenbar nicht, denn der Chief Information Officer (CIO) des Ministeriums, Kurt DelBene, scherzte daraufhin: "Das ist der Grund, warum ich einen Hund habe."The Register fragte im zuständigen Ministerium nach und bekam die Bestätigung für den Vorfall selbst, nicht aber zum Grund: "Am 13. September 2023 gab es im Kansas City VAMC (Veterans Affairs Medical Center) ein Problem mit der Bildübertragung in Vista (Anm.: Damit ist nicht das Microsoft-Betriebssystem Vista gemeint), das auf ein versehentliches Löschen von Serverprofilen zurückzuführen war. Das Problem wurde schnell erkannt und das System innerhalb von vier Stunden wiederhergestellt. Es gab keine weiteren Probleme oder direkten Auswirkungen auf die Veteranen, die von diesem Vorfall betroffen waren."Offiziell wollte sich der Sprecher auch auf Nachfrage nicht zum felligen Verursacher äußern, man kann hier also zweifellos von Schrödingers Katze sprechen - denn sie existiert und existiert nicht, und zwar gleichzeitig.