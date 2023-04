Meetings mit Katzenohren: Microsoft Teams erhält Snapchat-Filter

Microsoft kooperiert mit dem Instant-Messenger Snapchat und stattet Videokonferenzen in Teams mit bekannten "Linsen" aus. Die Augmented-Reality-Filter für Katzenohren, Bauernhof-Romantik, verliebte Bären und Co. können ab sofort verwendet werden - 25 Stück an der Zahl.

Schluss mit trockenen Meetings, her mit dem verliebten Bären

Zusammenfassung Microsoft kooperiert mit Snapchat und stattet Teams mit 20+ beliebten Linsen aus.

Katzenohren, verliebte Bären und Co. sollen Meetings zum Strahlen bringen.

Integration startet vorerst nur für klassisches Teams.

Snap stellte zu Beginn des Jahres die eigene Desktop-Kamera-App ein.

Microsoft arbeitet an "Dynamic Backgrounds" für realistische virtuelle Umgebungen.

Kreativität und Personalisierung werden in den Mittelpunkt gerückt.

Neue Filter und Hintergründe sollen Meetings unterhaltsamer machen.

"Zeig deine alberne Seite" fordern die Redmonder in ihrem jüngsten Blog-Beitrag und stellen dabei eine Vielzahl an neuen Filtern für Microsoft Teams vor. Basierend auf dem sogenannten Camera Kit von Snap sollen mehr als 20 der beliebtesten Snapchat-Linsen in die Office-Software einziehen. Teams soll somit noch unterhaltsamer werden und "Meetings zum Strahlen" bringen.Noch in dieser Woche sollen die Snapchat-Filter in den Einstellungen für Videoeffekte zur Verfügung stehen. Microsoft spricht unter anderem von Katzenohren, einem Huhn auf dem Kopf, den verliebten Bären, Sonnenuntergängen, Brillen, Pferden, dem Smooth Look und Co. Die Integration startet vorerst nur für das "klassische" Teams. Das neue Teams, welches derzeit vorab ausprobiert werden kann , soll bis zum Ende des Jahres ebenfalls versorgt werden.Ein interessanter Schritt seitens Snap, nachdem man erst zu Beginn des Jahres die eigene Desktop-Kamera-App eingestellt hat. Diese konnte unter anderem verwendet werden, um Snapchat-Linsen bzw. -Filter innerhalb von Skype, Teams, Twitch, Hangouts, Zoom und Co. zu nutzen. Nun hat sich Microsoft die Funktion scheinbar vorerst exklusiv gesichert.Parallel dazu listen die Redmonder innerhalb der Microsoft 365 Roadmap zusätzliche Änderungen an den Hintergründen für Teams auf. Die Entwickler arbeiten an "Dynamic Backgrounds", die als animierter Videoeffekt in Zukunft realistischere virtuelle Umgebungen schaffen sollen. Die Bereiche Kreativität und Personalisierung rücken somit in den Mittelpunkt.