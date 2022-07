Jeder kann die kryptische Code-Sprache im Katzenspiel Stray verstehen

Das Katzenspiel Stray kommt mit einer eigenen mysteriösen Sprache auf Hinweisen und Schildern daher, die sich Spielern nicht sofort erschließt. Kurz nach Release hat jetzt aber ein Tüftler den Code geknackt. Damit kann jeder die kryptischen Botschaften verstehen.

Stray ist voll mit mysteriösen Botschaften, die man entschlüsseln kann

Einige Ungereimtheiten

Half-Glass Gaming

Eines ist jetzt schon klar: Die Entwickler von Stray scheinen mit ihrem Katzenspiel einen Nerv getroffen zu haben. So viele können sich für das stimmungsvolle und mysteriöse Kat­zen­aben­teu­er begeistern, dass das Spiel bei Steam in kurzer Zeit eine Bestwertung aufweist. Doch kamen in der Community auch schnell Fragen auf: Was bedeuten die unbekannten Zeichen, die in vielen Texten in dem Spiel zu finden sind? Dank Josh Wirtanen von Half­Glass­Ga­ming gibt es auf diese Frage schnell eine Antwort.Wie Wirtanen beschreibt, ist es ihm gelungen, die Code-Sprache von Stray vollständig zu entschlüsseln. Erster Hinweis für diese Übersetzungsarbeit fanden sich in den Kapitel-Titeln, die sowohl in Englisch als auch in der spieleigenen Sprache verfasst sind. Zweiter Ansatzpunkt: Die Notenblätter, die im Spiel an den Charakter Morusque überreicht werden können. Bei der Übergabe liefert dieser meist die englischen Titel.Wie HalfGlassGaming betont, gibt es von diesen Beispielen aber auch immer Abweichungen, die eine Übersetzung erschweren. "Trotz dieser Ungereimtheiten konnte ich jedoch jeden Buchstaben des Alphabets herausfinden", so Wirtanen. Stray nutzt das alte Verschlüsselungsprinzip der Substitutionschiffre, bei der jedem Buchstaben im Alphabet ein neues Symbol zugewiesen wird. HalfGlassGaming liefert nach seiner Analyse hier eine Übersicht aller bisher entschlüsselten Buchstaben.Allerdings scheinen die Entwickler beim Einsatz der eigenen Sprache nicht vollständig konsequent vorgegangen zu sein. So werden offensichtlich identische Buchstabenfolgen im Spiel mit unterschiedlichen Bedeutungen belegt, manchmal wird die Ausrichtung der Worte auf Schildern einfach für eine Mehrfachverwendung rotiert.Wie Wirtanen betont, mache die Möglichkeit zum Lesen der Graffitis, Leuchtreklamen und Plakate im Spiel dieses für ihn deutlich lebendiger. Seine Lieblingsbeispiele: Ein Blick auf die Zeitung zeigt, dass hier Droids News chiffriert wurde, auf dem Label einer Tüte findet sich der Hinweis "beste Tüte".