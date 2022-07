Hype um Stray: Katzenspiel schnurrt sich bei Steam zur Bestwertung

Nicht nur die Presse, auch Spieler sind vom neuen Cyberpunk-Adventure Stray begeistert. Auf Steam erreicht das Spiel, in dem man als Katze durch das Nachtleben streunt, eine äußert positive Bewertung. Mehr als 95 Prozent der PC-Gamer bewerten den Titel positiv.

PC- und PlayStation-Spieler begeistert, Xbox-Version lässt auf sich warten

Annapurna Interactive

Kein Spiel wird derzeit in so hohen Tönen gelobt wie Stray. Und dafür braucht es nicht einmal Ballerei oder Schwertkämpfe. Das Adventure dreht sich einzig und allein um eine verlorene und von ihrer Familie getrennte Katze, die laut Annapurna Interactive "ein uraltes Rätsel entwirren muss, um aus einer längst vergessenen Stadt zu entkommen." Das Nachtleben im Cyberpunk-Setting sorgt zudem dafür, dass nicht nur Katzenliebhaber auf den Titel anspringen. Stray kann sich auch optisch sehen lassen.Für viele Spieler zeigt sich das Adventure als entspanntes Couch-Game für die PlayStation 4 (PS4) und PlayStation 5 (PS5), doch auch PC-Spieler scheinen überzeugt zu sein. Den Statistiken von SteamDB zufolge haben bereits zwei Tage nach Release über 19.000 Spieler eine Bewertung abgegeben, über 95 Prozent davon positiv. Die Spielerzahlen auf dem PC scheinen allerdings noch überschaubar zu sein. In der Spitze loggen sich über 50.000 Steam-Nutzer parallel ein, um Stray zu spielen.Mit einer Wertung von 84 / 100 Punkten führt der Titel einen hohen Metascore . Stray kann somit nicht nur Spieler, sondern auch renommierte Fachmedien überzeugen. Bekannte Vertreter, wie GameSpot, GameStar, GamePro, 4Players, PC Gamer und IGN, vergeben jeweils eine Wertung von über 80 Prozent, teilweise sogar über 90 Prozent. Und das obwohl sich die Entwickler gegen eine große Open-World entschieden haben und die Spielzeit verhältnismäßig kurz ausfällt. Doch eventuell vermissen viele Spieler genau das, ein kurzweiliges (Kat­zen-) Abenteuer mit knackiger Story.Abseits des Windows-PCs konnte sich Sony die zeitexklusiven Rechte für Stray sichern, weshalb der Titel derzeit nicht für die Xbox Series X und Series S verfügbar ist. Ob und wann das Spiel für Microsofts Konsolen erscheint und zu einem späteren Zeitpunkt eventuell sogar Teil des Xbox Game Pass wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.