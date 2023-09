Windows-Sicherung bekommt App und diese lässt sich nicht entfernen

Es ist schon länger möglich, viele Bestandteile eines Betriebssystems zu sichern, dazu zählen Dateien und Ordner, aber auch Einstellungen und Login-Daten. Bisher lief das quasi nebenbei, doch mittlerweile steht hierfür eine eigene App bereit - und die lässt sich auch nicht entfernen.

Backups nie vergessen!

Nicht entfernen, aber verstecken

Man muss sicherlich kaum jemandem erklären, warum es so wichtig ist, wichtige Daten zu sichern. Denn all jenen, die bisher ohne einen signifikanten Datenverlust durchgekommen sind, sei versichert: Irgendwann einmal trifft es jeden. Microsoft im konkreten Fall dazu: "Zum Beispiel kann der Ordner Dokumente zusammen mit dem Desktop in der Cloud gesichert werden. So haben die Nutzer die Gewissheit, dass ihre Daten wiederhergestellt werden können, selbst wenn ihrem physischen Gerät etwas zustößt."Im Fall von Windows 10 und Windows 11 werden Daten seit bereits vielen Jahren in der Cloud gesichert und wie Deskmodder berichtet, hat diese Art des Backups nun eine eigene App bekommen. Diese ist eine Systemkomponente und kann deshalb auch nicht entfernt werden.Die App ist in erster Linie für Endnutzer-Systeme gedacht, wie Microsoft in einer FAQ zu KB5032038 erläutert: "Derzeit ist die Windows-Backup-App vor allem für Consumer-Geräte gedacht. Insbesondere Geräte, die durch die Anmeldung bei einem persönlichen Microsoft-Konto (MSA) wie *@outlook.com, *@live.com usw. genutzt werden können."Dort schreibt das Redmonder Unternehmen auch, dass es sich bei der App eben um eine Systemkomponente handelt, was zur Folge hat, dass sich diese auch nicht deinstallieren lässt. Laut Microsoft wird man diese aber verstecken können: "Wir werden jedoch ein zukünftiges Windows-Update veröffentlichen, das verhindert, dass Windows Backup auf bestimmten Bildschirmen der Benutzeroberfläche für Azure Active Directory (AAD)- oder Active Directory (AD)-Benutzer angezeigt wird, die die Pro, Education oder Enterprise Edition von Windows 10 oder Windows 11 verwenden."