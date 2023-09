Mystisches E-Meter: Scientology kämpft gegen das Recht auf Reparatur

Das gesetzlich verbriefte Recht auf Reparatur bekommt einen recht unerwarteten Gegner: Die Scientology-Sekte. Diese setzt sich gegenüber der US-Regierung gegen eine Regelung ein, die es Nutzern erlaubt, Softwaresperren auf einem elektronischen Gerät zu umgehen.

Reingucken unerwünscht

Es geht um Geld

Zusammenfassung Scientology-Sekte bekämpft Recht auf Reparatur in den USA

Regelung erlaubt Nutzern, Softwaresperren auf Geräten zu umgehen

Regelung ermöglicht Reparatur von Hardware trotz Herstellerwiderstand

Firma aus Scientology-Umfeld, Author Services, stellt Petition gegen Regelung

Vermutung, dass Schutz des Scientology-Geräts "E-Meter" Ziel der Petition ist

E-Meter misst Hautwiderstand, wird in Scientology-Auditing-Sitzungen verwendet

E-Meter werden teuer verkauft, obwohl Hardware günstig, Reparatur durch Dritte unerwünscht

Die gesetzlich verbriefte Erlaubnis, auch gegen den Willen des Herstellers Manipulationen an bestimmten Firmware-Segmenten vorzunehmen, soll dafür sorgen, dass eine Reparatur durch den Besitzer einer Hardware nicht über Software verhindert wird. Dank der Ausnahmeregelungen ist es beispielsweise legal, dass Landwirte das DRM von John Deere umgehen können, um ihre Traktoren zu reparieren. Und auch bei Spielekonsolen und vielen anderen Systemen ist dieses Recht von Belang.Nun hat sich aber Author Services, eine Firma aus dem Scientology-Umfeld, in einer Petition an die US-Regierung gegen diese Regelung stark gemacht. Das berichtet das US-Magazin 404media . Das Unternehmen verwaltet die literarischen und sonstigen Rechte des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard.In einem Schreiben, in dem sich Author Services gegen die Umgehungsmöglichkeiten einsetzt, werden zwar keine konkreten Geräte benannt, die man so schützen will - es dürfte aber wohl um das so genannte E-Meter gehen. Dabei handelt es sich um ein System, das einen elementaren Bestandteil der Scientology-Religion darstellt.Bei den Geräten handelt es sich im Grunde um Messgeräte, mit denen man den elektrischen Widerstand der Haut ermitteln kann. Scientologen wollen damit auf die psychischen Zustände einer Person schließen können und setzen die Geräte entsprechend in ihren Auditing-Sitzungen ein. Wissenschaftlich belegen lässt sich der Sinn dieser Methode nicht.Unstrittig ist hingegen die vorteilhafte Wirkung auf die Einnahmen der Sekte. Denn die Kosten der Hardware in den E-Metern dürfte selbst bei den komplexer aussehenden Modellen kaum bei mehr als hundert Dollar liegen. Verkauft werden sie allerdings für höhere vierstellige Beträte. Entsprechend dürfte der Organisation kaum daran gelegen sein, dass Bastler die E-Meter auseinandernehmen, sie bei Bedarf reparieren oder vielleicht sogar baugleiche Billig-Alternativen anbieten.