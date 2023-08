Starfield: Alle Infos zu Startzeiten, Editionen und PC-Anforderungen

Die Veröffentlichung des Sci-Fi-Rollenspiels Starfield steht kurz bevor. Im Vorfeld des Release äußert sich Bethesda erneut zum Start­zeitpunkt inkl. Uhrzeiten und geht auf die Systemanforderungen der PC-Version sowie die Edition-Unterschiede inkl. Early Access ein.

In wenigen Tagen geht es los

Ab welcher Uhrzeit kann ich Starfield spielen?

1. September um 2 Uhr früh

Was sind die Unterschiede der Starfield-Editionen?

Wird Starfield auf meinem PC laufen?

Betriebssystem: Windows 10 Version 21H1 (10.0.19043)

Windows 10 Version 21H1 (10.0.19043) Prozessor: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K Speicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafik: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti DirectX: Version 12

Version 12 Speicherplatz: 125 GB verfügbarer Speicherplatz

125 GB verfügbarer Speicherplatz Zusätzliche Hinweise: SSD erforderlich

Betriebssystem: Windows 10/11 mit Updates

Windows 10/11 mit Updates Prozessor: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K Speicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafik: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080 DirectX: Version 12

Version 12 Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Breitband-Internetverbindung Speicherplatz: 125 GB verfügbarer Speicherplatz

125 GB verfügbarer Speicherplatz Zusätzliche Hinweise: SSD erforderlich

Zusammenfassung Starfield-Release am 06.09.2023 für Xbox Series X|S und Windows 10/11

Vorbesteller starten ab 1. September, 2 Uhr

Premium Upgrade für Early Access bei Game Pass nötig

Vorbesteller erhalten "Old Mars"-Skin-Pack

Nach beinahe acht Jahren in der Entwicklung wird Starfield am 6. September für die Xbox Series X|S und Windows 10/11 erscheinen. Vorbesteller, die sich bereits mit der digitalen Premium Edition, der physischen Constellation Edition oder der Xbox Game Pass-Version samt Premium-Upgrade ausgestattet haben, dürfen sogar bereits ab dem 1. September loslegen.Obwohl der offizielle Release-Termin von Starfield und der fünftägige Early Access bereits seit Wochen bekannt sind, stellen sich interessierte und ambitionierte Spieler weiterhin die Frage nach den globalen Uhrzeiten, ab wann das Sci-Fi-Rollenspiel endlich gestartet werden kann. Auf diese Frage liefert Bethesda jetzt erneut eine Antwort.Der Early Access beginnt in Deutschland am. Somit können Frühentschlossene in dieser Woche direkt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag loslegen. Zur gleichen Zeit öffnen sich am 6. September auch die Pforten für Käufer oder Game Pass-Abonnenten der Starfield Standard Edition.Auch wenn die Unterschiede zwischen den einzelnen Starfield-Editionen bei Core-Spielern hinlänglich bekannt sind, lässt Bethesda auch Otto Normalverbraucher wissen, was sich hinter den teureren Versionen verbirgt. Die Standard-Edition schlägt mit 69,99 Euro (PC) bzw. 79,99 Euro (Konsolen) zu Buche, während für 99,99 Euro respektive 109,99 Euro zur Premium Edition gegriffen werden kann.Diese enthält, wie auch die physische Constellation Edition, das Hauptspiel inklusive dem fünf Tage früheren Zugang zum Spiel (01.09.). On top kommt die kommende Story-Erweiterung "Shattered Space", ein Constellation Skin-Paket und der digitale Soundtrack. Physische Varianten erhalten ein Steelbook-Case inklusive Sticker bzw. Patch und in der Collectors Edition sogar eine passende Starfield-Uhr (Chronomark) und ein Transportkoffer.Abonnenten des PC und Xbox Game Pass können Starfield ab dem ersten Tag innerhalb von Microsofts Spiele-Flatrate starten. Für den Early Access muss zusätzlich das Premium Edition Upgrade für etwas mehr als 30 Euro gekauft werden. Alle Vorbesteller - egal welcher Version - werden zudem das "Old Mars"-Skin-Pack samt Tiefminen-Helm, -Rucksack und Lasercutter erhalten.Während sich Xbox Series X|S-Spieler über Systemanforderungen keine Gedanken machen müssen, sieht es im PC-Lager anders aus. Erneut geht Bethesda auf die Spezifikationen ein, die Windows-PCs mindestens erfüllen sollten und auf jene, die man für Starfield empfiehlt. Dabei gelten 16 GB Arbeitsspeicher, eine SSD und 125 GB Speicherplatz stets als erforderlich.