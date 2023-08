VW ID.7: Information zum Preis der E-Limousine, Konfigurator ist online

Anfang des Jahres hatte man in Wolfsburg den VW ID.7 enthüllt - ab sofort startet auch der Vorverkauf. Im Internet kann man sich seinen ID.7 jetzt bereits konfigurieren. Damit sind nun auch endlich die Preise bekannt.

Das Fahrzeug kann ab sofort im Konfigurator oder im Autohaus individuell zusammengestellt werden. Vor kurzem hatte VW bereits den Produktionsstart der ID.7-Limousine in Emden gefeiert.Zum Auftakt gibt es jetzt vorerst nur die Ausstattungsvariante Pro in der Bestellliste für 56.995 Euro. Dieses Modell bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 621 Kilometern und einen 77-kWh-Akku.Einige Extras wie der Fahrassistent, der Spurhalteassistent, der "Emergency Assist" und Keyless Access sind in diesem Paket schon enthalten. Das Online-Magazin Electrive hat dennoch nachgerechnet und bemerkt, dass es mit ein paar Sonderausstattungs-Wünschen schon sehr hochpreisig werden kann. Vor allem, da einige Extras andere Extras voraussetzen und sich so schnell summieren.Aktuell gibt es mit dem ID.7 Pro allerdings auch noch gar keine so große Auswahl. Volkswagen lässt natürlich Farben konfigurieren (mindestens 700 Euro Aufpreis) und bietet eine Anhängerkupplung zusätzlich an. Die meisten Extras gibt es gleich als ganze Interieurpakete zwischen 2.580 und 4.450 Euro.Zur Markteinführung hat Volkswagen angekündigt, denn "ID.7 besonders komfortabel und mit hochwertigen Technologien auszustatten". Als Highlights nennt VW ein Augmented-Reality-Head-up-Display oder das Navigationssystem "Discover Pro Max", die bei dem Pro zur Serienausstattung gehören.