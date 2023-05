ID.7 GTX kommt: Volkswagen kündigt sein drittes GTX-Modell an

Volkswagen hat nach der Vorstellung der kommenden ID.7 Elektro-Limousine im vergangenen Monat jetzt einen Ausblick auf die GTX-Version veröffentlicht. Der ID.7 GTX wird seine Premiere im September bei der IAA Mobility in München feiern.

Dass die GTX-Modelle der Volkswagen ID.-Serie überaus beliebt sind, ist kein Geheimnis. Volkswagen selbst spricht von der "Erfolgsformel GTX" mit dem Mix aus Effizienz und Fahrspaß für Elektroautos.Die GTX-Versionen kommen mit einem besonderen Exterieur-Design und Features, die es nur für die Serie gibt. Dazu gehören die roten GTX-Kontrastnähte auf Sitzen, Instrumententafel und Türen und eine serienmäßigen schwarzen Dachlackierung. Für den extra Fahrspaß sorgt der eigens entwickelte Fahrdynamikmanager.Nach den GTX-Modellen ID.4 und ID.5 folgt in diesem Jahr der ID.7: "Ausgestattet mit der neuesten Antriebs-Generation der ID. Modelle, dem Dualmotor-Allradantrieb sowie zahlreichen sportiven Designelementen wird die Langstrecken-Limousine zum hochwertigen Sportler", kündigen die Wolfsburger an.Einzelheiten zu Preisen und Verfügbarkeit wurden bisher noch nicht genannt. Aktuell gehen Insider davon aus, dass der Marktstart zeitnah mit der Auslieferung des normalen ID.7-Modells beginnen kann, also vielleicht schon Ende 2023 oder Anfang 2024.Der ID.7 GTX unterstreicht damit seinen Anspruch als Topmodell der ID. Familie. Der Einstiegspreis beim ID.7 wird vermutlich jenseits von 60.000 Euro liegen, der GTX-Preis wird dementsprechend höher ausfallen.Der ID.7 GTX wird im Details dann bei der diesjährigen IAA Mobility in München vom 5. bis 10. September 2023 vorgestellt. Seit zwei Jahren gehört die sportliche Produktmarke GTX mit ihren vollelektrischen Performance-Modellen zum Portfolio von Volkswagen. Die Fahrzeuge vereinen Elektromobilität, Nachhaltigkeit und intelligente Sportlichkeit. Das dynamische Design unterstreicht zusätzlich den besonderen Charakter und den Wiedererkennungswert der hochwertigen GTX-Modelle.