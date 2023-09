Volkswagen mit Netzwerk-Ausfall - bei VW stehen alle Bänder still

Bei Volkswagen geht derzeit nichts mehr. Aufgrund einer Technikpanne stehen seit gestern Mittag an allen deutschen Standorten des welt­weit größten Autokonzerns die Bänder still. Angeblich ist ein Ausfall von Netz­werk-Hardware Wolfsburg die Ursache.

Fertigung seit gestern Mittag gestoppt

Zusammenfassung Technikpanne legt Produktion bei Volkswagen lahm

Ausfall betrifft alle deutschen Standorte des Autokonzerns

Problem betrifft auch andere Marken des Konzerns wie Audi und Porsche

Ausfall bestimmter Netzwerkkomponenten in Wolfsburg als Ursache genannt

Werke in Emden, Osnabrück, Hannover, Dresden und Zwickau betroffen

Fertigung in Teilewerken in Braunschweig, Kassel, Chemnitz und Salzgitter ruht

Externer Angriff auf Netzwerkinfrastruktur als Ursache laut VW unwahrscheinlich.

Der deutsche Autohersteller VW hat die Produktion in allen deutschen Werken gestern gestoppt, nachdem kurz nach 12 Uhr ein Ausfall bestimmter Systeme am Hauptquartier in Wolfsburg auftrat. Seitdem sollen nicht nur bei Volkswagen selbst, sondern auch bei allen anderen Marken des Konzerns keine neuen Fahrzeuge mehr gebaut werden können.Der Ausfall betrifft laut Angaben der Nachrichtenagentur Reuters also auch Audi und Porsche, wobei von Audi auch schon bestätigt wurde, dass man ebenfalls mit Problemen zu kämpfen hat. Derzeit würden noch die Auswirkungen geprüft, hieß es von Unternehmensvertretern. Von Porsche gab es bisher noch keine Stellungnahme zu dem Thema.Von Volkswagen war als Begründung für den Produktionsstopp von einem nicht näher spezifizieren Ausfall bestimmter Netzwerkkomponenten am Hauptstandort in Wolfsburg die Rede. Aktuell sind neben Wolfsburg auch die Werke in Emden, Osnabrück, Hannover, Dresden und Zwickau betroffen. Außerdem ruht die Fertigung auch in den Teilewerken in Braunschweig, Kassel, Chemnitz und Salzgitter.VW erklärte weiter, dass das Problem seit 12:30 Uhr am gestrigen Mittwoch besteht. Ein externer Angriff auf die Netzwerkinfrastruktur gilt laut dem Unternehmen als unwahrscheinlich. Erst vor einigen Wochen musste der VW-Konkurrent Toyota die Fertigung an seinen japanischen Standorten wegen ähnlicher Probleme aussetzen.