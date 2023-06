Windows Copilot & Apple Vision Pro: KI & VR sollen PC-Markt beflügeln

Die PC-Hersteller hoffen offenbar, dass sie ein durch Apple ausgelöster Trend hin zu Virtual- bzw. Augmented- und Mixed-Reality sowie Microsofts großes Engagement im Bereich der Künstlichen Intelligenz aus der aktuellen Krise führen können.

Windows Copilot könnte Austauschtrend bei Unternehmen auslösen

Zusammenfassung PC-Hersteller erhoffen sich Wachstum durch Apple-VR-Headset & Microsofts KI-Integration.

PC-Designs anpassen sich an VR & KI-Anforderungen an.

CPU-Hersteller bauen KI-Recheneinheiten in ihren Chips ein.

Ab 2024 neue PCs mit KI-Funktionen, v.a. wegen Windows Copilot.

Lagerräumung nach Pandemie & Ukraine-Krieg beendet.

Voraussetzungen für neues Wachstum geschaffen.

Laut einem Bericht des taiwanischen Branchendiensts DigiTimes setzen die dort ansässigen PC-Hersteller große Hoffnungen in VR und KI als Treiber des nächsten Aufschwungs in ihrem Markt. Ausgerechnet Apple soll dabei eine der beiden Hauptrollen spielen, schließlich hatte der US-Computerkonzern kürzlich mit dem Apple Vision Pro sein erstes Mixed-Reality-Headset vorgestellt.Durch den erwarteten Erfolg von Apples Vision Pro gehen auch die PC-Hersteller davon aus, dass sich eine gewisse Nachfrage nach PC-basierten VR-Produkten einstellen wird. Dies könne zu neuen PC-Designs führen, da sich die Geräte den Anforderungen dieser neuen Art einer Schnittstelle zwischen Mensch und Computer anpassen, heißt es.Ein weiterer treibender Faktor ist angeblich, dass Microsoft so stark auf die Integration der von dem Startup OpenAI entwickelten KI-Technologien in seine diversen Produkte setzt. Weil die Redmonder mit Windows Copilot eine KI-Unterstützung direkt in ihrem Betriebssystem verankern, könne dies ein wachsendes Interesse der Kundschaft an PCs wecken, deren CPUs ebenfalls über KI-Fähigkeiten verfügen. Die großen CPU-Hersteller reagieren darauf bereits, in dem sie ihren Chips KI-Recheneinheiten verpassen, so der Bericht.Hersteller wie Acer und HP erwarten deshalb, dass ab 2024 ein Trend entsteht, bei dem Unternehmen und andere Kunden ihre vorhandenen PC-Systeme schrittweise durch neue Geräte ersetzen, weil bei diesen dann KI-Funktionen besser nutzbar sind. Windows Copilot wird dabei gerade in Firmen eine große Rolle spielen, so jedenfalls die Erwartung der Hersteller.Generell soll die "Lagerräumung" bei den großen PC-Herstellern, die nach dem Ende der Coronavirus-Pandemie und aufgrund der in Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine stark gesunkenen Nachfrage im PC-Markt begann, mittlerweile weitestgehend abgeschlossen sein. Die Anbieter saßen über einen langen Zeitraum auf riesigen Mengen fertiger Geräte, die nun allmählich abverkauft sein sollen. Die Voraussetzungen für neues Wachstum sind daher angeblich gegeben.