Microsoft startet Bild-in-Bild-Modus für Windows Subsystem für Android

Microsoft hat im Rahmen des Insider-Testprogramms ein umfangreiches Update für das Windows Subsystem für Android in Windows 11 herausgegeben. Die neue Version startet jetzt einen Bild-in-Bild-Modus sowie Android 13-Sicherheitsupdates

Release Notes "Heute versenden wir ein Update (2303.40000.3.0) für das Windows Subsystem für Android unter Windows 11 an alle Windows Insider-Kanäle. Dieses Update verbessert die Zuverlässigkeit und Sicherheit und ermöglicht Bild-im-Bild (PIP).



Bild-im-Bild Für Anwendungen, die die Android PIP-Funktion verwenden, unterstützt das Subsystem nun dieses Verhalten. Mit der Flexibilität von Anwendungen im Fenstermodus und all den großartigen Windows-Funktionen zur Größenänderung und zum Einrasten macht dies das Multitasking innerhalb von Android-Anwendungen noch einfacher."

Zusammenfassung Microsoft veröffentlicht Windows Subsystem für Android (WSA) Version 2303.40000.3.0

Das meldet das Online-Magazin Neowin . Neben verschiedenen Windows-Updates hat Microsoft jetzt auch ein Update für Windows Subsystem for Android (WSA) für Windows 11 mit der neuen Version 2303.40000.3.0 veröffentlicht.Die Änderungen halten sich in diesem Monat in Grenzen. Microsoft optimiert derzeit vor allem die Leistung des Systems. In einem neuen Blog-Beitrag zur Veröffentlichung des neuesten WSA-Updates heißt es, dass der Linux Kernel auf Version 5.15.78 aktualisiert wurde.Laut dem Windows-Team gibt es noch eine interessante Änderung in den Voreinstellungen: Mit der neuen Systemeinstellung "Teilweise ausgeführt" in der WSA-Einstellungs-App lässt sich auswählen, dass das Subsystem mit minimalen Ressourcen ausgeführt wird. Apps werden damit aber immer noch schneller starten, als in dem Modus "Bei Bedarf". Zudem starten Verbesserungen der Plattformzuverlässigkeit sowie das Android 13-Sicherheitsupdate für April. Microsoft schreibt zu den Änderungen im Windows-Blog: