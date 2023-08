Microsoft stoppt Lizenzverlängerungen für russische Nutzer

Bereits im März vergangenen Jahres hatte Microsoft bestätigt, den Verkauf sämtlicher Produkte in Russland einzustellen und bestehende Verträge nur noch bis zum Auslaufen dieser weiter zu erfüllen. Nun werden auch Lizenzverlängerungen eingestellt.

Ab 30. September 2023 ist Schluss

Umstellung läuft

Zusammenfassung Microsoft stellt Verkauf und Lizenzverlängerungen in Russland ein

Änderung tritt zum 30. September 2023 in Kraft

70 bis 90 Prozent der russischen Firmen nutzen Microsoft-Produkte

Unternehmen müssen auf andere Anbieter umsteigen

Überweisungen auf lokale Bankkonten in Russland nicht mehr akzeptiert

Aktive Abonnements bleiben bis zum Ende der Laufzeit bestehen

Maßnahme erfolgt in Übereinstimmung mit EU, UK und US-Sanktionen

Das meldet Forbes Russland und bezieht sich dabei auf Schreiben, die der Konzern an russische Unternehmen versandt haben soll. Nach dem langen Hin und Her seit Kriegsbeginn im Frühjahr 2022 gibt es jetzt auch einen konkreten Termin.Lizenzverlängerungen werden laut der Ankündigung zum 30. September 2023 eingestellt. Neuabschlüsse waren schon länger nicht mehr möglich. Laut dem Bericht wird die Änderung die russischen Unternehmen hart treffen, denn nach den derzeitigen Schätzungen seien noch immer zwischen 70 und 90 Prozent der Firmen abhängig von Produkten und Lösungen von Microsoft.Man habe laut einem Forbes-Experten dabei zwar schon einen Rückgang bei der Nutzung von Microsoft-Produkten allgemein gespürt und einige Unternehmen haben die Umstellung auf andere Anbieter begonnen. Die meisten Unternehmen benötigten aber einfach mehr Zeit. Dabei heißt es nun in dem Anschreiben an Kunden:"Microsoft ist nicht mehr in der Lage, Überweisungen auf ein lokales Bankkonto als Zahlungsmethode für Microsoft-Dienste in Russland zu akzeptieren. Aus diesem Grund teilt Ihnen Microsoft mit einer Frist von 60 Tagen hiermit ausdrücklich mit, dass dies nach dem 30. September 2023 der Fall sein wird (wirksames Kündigungsdatum) können Sie Ihre bestehenden Abonnements nicht mehr verlängern.Alle aktiven Abonnements zum Datum der wirksamen Kündigung bleiben für den Rest ihres jeweiligen aktuellen Abonnementzeitraums bestehen, vorbehaltlich der Bedingungen Ihrer Vereinbarung. Diese Abonnements können jedoch nicht verlängert werden. Bitte ergreifen Sie zuvor die erforderlichen Schritte, um Ihre Daten zu sichern."Microsoft setzt zudem die Einführung neuer Produkte, den Verkauf von Dienstleistungen und viele andere Aspekte seiner Aktivitäten in Russland in Übereinstimmung mit Sanktionen der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten aus, erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber Forbes.