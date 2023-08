Diese neuen Windows 11-Funktionen starten zum Patch-Day August

Microsoft hat zum Patch-Day August für Windows 11 Neuerungen vorgestellt. Enthalten sind Verbesserungen für den Eingabebereich der Handschriftsoftware, mit der nun die GB18030-2022-Konformitätsstufe 2 unterstützt wird. Viele Änderungen gibt es dieses Mal nicht.

Inhalte des optionalen Updates Juli

Übernommene Änderungen

Verbesserungen

Neu! Dieses Update wirkt sich auf den Eingabebereich der Handschriftsoftware (Sip), die Handschriften-Engine und das Handwriting Embedded Inking Control aus. Sie unterstützen jetzt die GB18030-2022-Konformitätsstufe 2. Aus diesem Gründen erfüllen sie die Anforderungen der Stufe 3.

Dieses Update wirkt sich auf den Eingabebereich der Handschriftsoftware (Sip), die Handschriften-Engine und das Handwriting Embedded Inking Control aus. Sie unterstützen jetzt die GB18030-2022-Konformitätsstufe 2. Aus diesem Gründen erfüllen sie die Anforderungen der Stufe 3. Dieses Update wirkt sich auf die Windows-Pushbenachrichtigungsdienste (WNS) aus. Dadurch wird die Verbindung zwischen dem Client und dem WNS-Server zuverlässiger.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf die Benutzeroberflächenautomatisierung und den Cachemodus auswirkt.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf die Windows-Benachrichtigungsplattform auswirkt. Es können keine Benachrichtigungen von Anwendungen an Sie gesendet werden.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf hybrid eingebundene Geräte auswirkt. Sie können sich nicht bei ihnen anmelden, wenn sie nicht mit dem Internet verbunden sind. Dies tritt auf, wenn Sie eine Windows Hello for Business PIN oder biometrische Anmeldeinformationen verwenden. Dieses Problem gilt für eine Cloudvertrauensstellungsbereitstellung.

Dieses Update wirkt sich auf Windows Autopilot-Profile aus. Der Prozess zum Herunterladen der Windows Autopilot-Richtlinie ist resilienter. Dies ist hilfreich, wenn eine Netzwerkverbindung möglicherweise nicht vollständig initialisiert ist. Dieses Update erhöht die Wiederholungsversuche, wenn Sie versuchen, das Windows Autopilot-Profil herunterzuladen.

Dieses Update behebt ein Problem, das Sich auf Win32- und Universelle Windows-Plattform-Apps (UWP) auswirken kann. Sie können geschlossen werden, wenn Geräte in den modernen Standbymodus wechseln. Modern Standby ist eine Erweiterung des Connected Standby-Energiemodells. Dieses Problem tritt auf, wenn bestimmte Features von Bluetooth Smartphone-Link aktiviert sind.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf das WMI-Repository (Windows-Verwaltungsinstrumentation) auswirkt. Dies führt zu einem Installationsfehler. Das Problem tritt auf, wenn ein Gerät nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wird.

Dieses Update behebt ein Problem, das bestimmte CPUs betrifft. Es gibt inkonsistente Berichte über den L2-Cache.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf Ereignisweiterleitungsabonnements auswirkt. Wenn Sie dem Abonnement einen Ereigniskanal hinzufügen, werden ereignisse weitergeleitet, die Sie nicht benötigen.

Dieses Update verbessert die Hinweise für einige Buchstaben der Verdana Pro-Schriftfamilie.

Dieses Update wirkt sich auf Druckertreiber im Benutzermodus aus. Sie entladen unerwartet. Dies tritt auf, wenn Sie aus mehreren Druckwarteschlangen auf demselben Druckertreiber drucken.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf Ihren Computer auswirken kann, wenn Sie ein Spiel spielen. Es können TDR-Fehler (Timeout Detection and Recovery, Erkennung und Wiederherstellung) auftreten.

Dieses Update wirkt sich auf Textbearbeitungssteuerelemente in XAML aus. Sie können die Steuerelemente nicht mehr bearbeiten, nachdem sie schreibgeschützt wurden. Dies tritt auf, wenn Sie den neuen Microsoft-Eingabemethoden-Editor für Japanisch, Chinesisch und Koreanisch verwenden.

Dieses Update bewirkt, dass die Sprachausgabe die Bezeichnung "Product Key ändern" ankündigt.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf das Defender Firewall-Profil auswirkt. Es kann nicht automatisch von einem LAN, das vertrauenswürdig ist, zu einem öffentlichen Netzwerk wechseln.

Durch dieses Update werden Die Profile country and Operator Settings Asset (COSA) auf dem neuesten Stand sein.

Dieses Update behebt einen Deadlock in Internet Protocol Security (IPsec). Wenn Sie Server mit IPsec-Regeln konfigurieren, reagieren diese nicht mehr. Dieses Problem betrifft virtuelle und physische Server.

Dieses Update behebt ein Problem, das den MPSSV-Dienst betrifft. Die Probleme führen dazu, dass Ihr System wiederholt neu gestartet wird. Der Stoppfehlercode wird 0xEF.

Mit diesem Update wird ein Problem behoben, das ein freigegebenes Clustervolume (Clustered Shared Volume, CSV) betrifft. Die CSV-Datei kann nicht online geschaltet werden. Dies tritt auf, wenn Sie BitLocker und lokale verwaltete CSV-Schutzvorrichtungen aktivieren und das System kürzlich die BitLocker-Schlüssel rotiert hat.

Dieses Update behebt ein Problem, durch das Windows fehlschlägt. Dies tritt auf, wenn Sie BitLocker auf einem Speichermedium mit einer großen Sektorgröße verwenden.

Dieses Update wirkt sich auf die Windows Kernel Vulnerable Driver Blocklist DriverSiPolicy.p7b aus. Es fügt Treiber hinzu, die durch BYOVD-Angriffe (Bring Your Own Vulnerable Driver) gefährdet sind.

Dieses Update behebt ein Problem, das den Fastfat-Dateisystemtreiber betrifft. Es reagiert aufgrund einer Racebedingung nicht mehr.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich aufrefsutil.exeauswirkt. Optionen wie Rettung und Leck funktionieren auf ReFS-Volumes (Resilient File System) nicht ordnungsgemäß.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf E/A über Server Message Block (SMB) auswirkt. Es kann fehlschlagen, wenn Sie den LZ77+Huffman-Komprimierungsalgorithmus verwenden.

Zusammenfassung Patch-Day August für Windows 11.

Enthält Qualitätsverbesserungen, Fehlerbereinigungen und neue Funktionen.

Adressiert Probleme mit VPN, Anzeige- und Audiogeräten, Win32- und UWP-Apps, Druckertreibern und Fastfat-Dateisystemtreibern.

Wirkt sich auf SIP, Handwriting Engine, Eingabebereich, WNS, Benutzeroberflächenautomatisierung und Cachemodus aus.

Verbessert Hinweise für Verdana Pro-Schriftfamilie und behebt Probleme mit Ereignisweiterleitungsabonnements, WMI-Repository, hybrid eingebundenen Geräten, Windows Autopilot-Profilen, Benachrichtigungsplattform, TDR-Fehlern, Textbearbeitungssteuerelementen, Druckertreibern, Defender Firewall-Profil und MPSSV-Dienst.

Behebt Probleme mit L2-Cache, ReFS-Volumes, Fastfat-Dateisystemtreiber und E/A über SMB.

Anleitungen, Tipps und Tricks

Microsoft gibt wichtige Neuerungen und Optimierungen seit einiger Zeit auch zusammen mit Sicherheits- und Wartungs-Updates heraus. Der neue Release-Plan sieht vor, dass neue Features zunächst mit den monatlichen optionalen Updates gestartet werden. Dann hat jeder Nutzer die Wahl, ob er die Neuerungen ausprobieren möchte oder nicht.Zum regulären Patch-Day jeweils am zweiten Dienstag im Monat werden alle Inhalte des optionalen Updates dann für weitere Nutzer mit verteilt. So auch in diesem Monat. Viel neues gibt es allerdings dieses Mal nicht zu entdecken.Über die wichtigsten Neuerungen des optionalen Updates vom Juli 2023 hatten wir berichtet. Diese Inhalte sind jetzt so zum Patch-Day August übernommen worden. Die wichtigste Neuerung, von der alle Windows 11-Nutzer profitieren werden, ist eine Verbesserung für die Handschriftsoftware und Handschrifterkennung. Näheres dazu findet ihr in den Release-Notes zur neuesten Version: