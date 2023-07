BloatyNosy Download - Windows 11 Bloatware entfernen

BloatyNosy Download & Installation

Windows 11 mit BloatyNosy beschleunigen

Bloatware-Reiniger mit Extras

BloatPilot

InstaPackage

WinModder

Der BloatyNosy Download hilft dabei, zusammen mit Windows 11 installierte Apps zu entfernen und die System-Performance zu verbessern.Das kostenlose Tool kann nach einer Analyse Vorschläge zur Optimierung machen oder Nutzer Schritt für Schritt durch die Einrichtung von Windows 11 führen. Mit an Bord sind außerdem ein Marktplatz für Modifikationen und ein Werkzeug für die schnelle Installation essenzieller Programme. BloatyNosy ist in der Version 0.85 verfügbar.BloatyNosy wurde so wie das ebenfalls kostenlose ThisIsWin11 desselben Entwicklers speziell für Windows 11 konzipiert und funktioniert daher auch nur unter der neuesten Version des Betriebssystems. Alternativ zum Installationsprogramm gibt es im GitHub-Repositorium noch eine portable Version sowie den Quellcode als Download.Nach dem Start zeigt BloatyNosy verschiedene Einstellungen und Funktionen von Windows 11 an, welche die Leistung, den Komfort oder die Sicherheit von Windows 11 verbessern können. Nutzer können beispielsweise Telemetriefunktionen abschalten, Widgets deaktivieren oder Dateiendungen im Explorer anzeigen lassen, OneDrive sowie den Fax- und XPS-Drucker deinstallieren und Microsoft Teams aus dem Autostart entfernen.Für jeden Eintrag gibt es eine kurze Erläuterung, die jedoch nur in englischer Sprache verfügbar ist. Mittels "Analyze" untersucht BloatyNosy die aktuellen Systemeinstellungen und gibt dann gezielt Vorschläge zur Optimierung. Alternativ führt ein Assistent den Nutzer schrittweise durch die verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten von Windows 11.Über den integriertenkönnen Nutzer sogenannte "Bloatware", also vorinstallierte Apps von Anbietern wie Microsoft, Asus oder HP auswählen und entfernen. Das Modul kann auch System-Apps löschen, die sich auf normalem Wege eigentlich nicht deinstallieren lassen.Die Funktionerlaubt die schnelle Installation häufig genutzter Programme mit nur wenigen Klicks. Dazu zählen etwa 7-Zip Mozilla Firefox oder LibreOffice . Zuletzt können im Abschnittauf Powershell und von der Community erstellten Skripten basierende Codefragmente geladen und angewendet werden.