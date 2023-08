Tesla knapp geschlagen: VW E-Autos an der Spitze der Neuzulassungen

Wer ist der erfolgreichste E-Auto-Hersteller in Deutschland? Geht es nach den Zahlen der Neuzulassungen, kann VW jüngst die Spitzen­position von Tesla übernehmen. Die beiden Unternehmen liefern sich ein knappes Rennen, die weitere Konkurrenz ist deutlich abgeschlagen.

Volkswagen

Tesla muss die Führung an VW abgeben

Zusammenfassung VW führt vor Tesla E-Auto-Neuzulassungen in Deutschland an.

Mercedes, Audi, BMW & Hyundai weit abgeschlagen.

268.900 E-Auto-Neuzulassungen von Jan.-Juli (+37% ggü. Vorjahr).

Plug-in-Hybride eingebrochen (-47% ggü. Vorjahr).

Im gesamten letzten Jahr und für die erste Hälfte dieses Jahres war Tesla auf Platz 1, wenn es um die Neuzulassungen von rein elektrischen Autos in Deutschland ging. Nach dieser langen Zeit an der Spitze muss das US-Unternehmen das Zepter aber jetzt laut dpa (via Handelsblatt ) an einen deutschen Konzern abgeben: Im Juli konnte VW die Spitzenposition der E-Auto-Verkäufer zurückerobern.Im siebten Monat dieses Jahres fiel das Rennen um die Pole-Position dabei denkbar knapp aus. Von Januar bis Juli 2023 kommt VW laut den offiziellen Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes auf 41.475 Erstzulassungen seiner rein elektrischen Autos, Tesla ist dem Konzern mit 40.289 Fahrzeugen aber sehr dicht auf den Fersen.Ein Blick auf die weitere Konkurrenz zeigt, dass die beiden Konzerne aktuell noch in einer eigenen Liga spielen. Platz 3 der E-Auto-Erstzulassungen in den letzten sieben Monaten besetzt Mercedes mit 20.613 Fahrzeugen, darauf folgen Audi mit 16.786, BMW mit 15.987 und Hyundai mit 15.411.Von Januar bis Juli wurden damit insgesamt 268.900 Erstzulassungen von reinen Elektroautos beim Bundesamt registriert. Im Jahresvergleich entspricht das einer Steigerung von 37 Prozent. Parallel dazu bricht die Zahl der zugelassenen Plug-in-Hybrid-Modelle deutlich ein, im Vergleichszeitraum um 47 Prozent.