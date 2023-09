Hurrikan Idalia: Salzwasser wirkt bei E-Autos wie ein Zeitzünder

In Florida sind die Besitzer von Elektroautos dieser Tage von der Feuerwehr aufgefordert worden, die Fahrzeuge erst einmal nicht in der Garage abzustellen. Hintergrund ist eine erhöhte Brandgefahr, die durch den Hurrikan Idalia ausgelöst wurde.

Zusammenfassung Floridas Feuerwehr warnt Elektroautobesitzer vor Brandgefahr durch Hurrikan Idalia

Salzwasser-Überflutungen durch Sturm erhöhen Risiko von Kurzschlüssen in Batterien

Zwei Elektroautos gingen bereits in Flammen auf

Warnung gilt auch für andere elektrische Fahrzeuge wie Golfwagen und Motorroller

Salzrückstände können leitende Brücken zwischen stromführenden Elementen bilden

Gefahr kann Tage oder Wochen nach Kontakt mit Salzwasser auftreten

Empfehlung: Fahrzeuge von Fachleuten prüfen und reinigen lassen

In der Vergangenheit hat sich schon mehrfach gezeigt, dass E-Autos mit "normalen" Überschwemmungen recht gut zurechtkommen und meist sogar die letzten PKW sind, die sich noch ihren Weg durch die Fluten bahnen. Der Hurrikan brachte nun allerdings eine weitaus tückischere Gefahr mit sich, die wohl dafür verantwortlich ist, dass zwei Elektroautos durch Kurzschlüsse in der Batterie in Flammen aufgingen: Das Salzwasser.Der Sturm sorgte nämlich dafür, dass Meereswasser in die küstennahen Gebiete gedrückt wurde und größere Bereiche überflutete. Auch dies machte den Elektroautos im ersten Moment wenig aus. Das änderte sich allerdings später, wie die Lageeinschätzung der Feuerwehr laut eines Berichtes des US-Senders CBS zeigt."Wenn Sie ein Hybrid- oder Elektrofahrzeug besitzen, das aufgrund der jüngsten Überschwemmungen innerhalb der letzten 24 Stunden mit Salzwasser in Berührung gekommen ist, sollten Sie das Fahrzeug unbedingt unverzüglich aus der Garage holen", so die Feuerwehr. "Der Kontakt mit Salzwasser kann einen Brand in Lithium-Ionen-Batterien auslösen. Wenn möglich, stellen Sie Ihr Fahrzeug an einen höher gelegenen Ort."Die Warnung gilt auch für elektrische Golfwagen, Motorroller und Fahrräder. Die gefährliche Situation entsteht hier nicht durch das Wasser an sich, sondern infolge des Trocknungs-Prozesses. Hier können Salzrückstände zurückbleiben, die sich während der Kristallisation zu leitenden Brücken zwischen den stromführenden Elementen auswachsen. Diese verursachen dann zeitversetzt Kurzschlüsse und können Brände verursachen.Bis die gefährliche Situation entsteht, können Tage oder gar Wochen vergehen. Besitzern von E-Autos und anderen elektrischen Fahrzeugen wird daher geraten, ihre Fahrzeuge von einem Fachmann untersuchen zu lassen, wenn sie von Salzwasser überflutet wurden. Fachwerkstätten sind in der Lage, eventuell nötige Reinigungen durchzuführen.