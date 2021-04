Jobangebot: VW-Chef Herbert Diess sollte Tesla-Chef werden

Er ist von der Macht von Tesla überzeugt und dennoch hat er sich für VW entschieden: Die Rede ist von Auto-Manager Herbert Diess. Laut einem Insiderbericht hat der jetzige Volkswagen-Chef ein Jobangebot von Elon Musk abgelehnt und ist lieber nach Wolfsburg gegangen.

"Tesla und Nicht-Tesla"

Was passiert ab 2023?

Diese überraschende Nachricht hat Business Insider ausgegraben. Laut deren Bericht gab es vor dem Wechsel von Diess von seinem ehemaligen Arbeitgeber BMW im Jahr 2015 zu Volkswagen ein Jobangebot von Tesla. Elon Musk wollte laut dem Bericht die Leitung seines Unternehmens an Diess übergeben - doch dieser lehnte ab.Dabei hatte Musk sich 2014 angeblich mit einem lukrativen Angebot gemeldet. Diess war BMW-Produktchef für den i3 und i8 und machte nie einen Hehl daraus, wie sehr er selbst den Markt in "Tesla und Nicht-Tesla" einteilte und immer wieder den Vergleich zu dem US-Unternehmen zieht. Zudem gilt Diess schon seit vielen Jahren als Verfechter der Elektromobilität und glaubte am Erfolg von E-Autos, als sie noch ein totales Nischenprodukt waren.Nach Recherchen von Business Insider lag Herbert Diess damals ein unterschriftsreifer Arbeitsvertrag der Amerikaner vor. Warum er sich trotz seiner "Leidenschaft" für Tesla gegen das Unternehmen und für VW entschied, bleibt aber unbeantwortet. Musk ist auf jeden Fall nicht nachtragend und hatte erst vor einigen Monaten wieder Volkswagen und Herbert Diess auf dessen Einladung zum Testen der VW ID-Modelle zur Entwicklung nach Braunschweig und ins Stammwerk Wolfsburg besucht.Bisher waren nur wenige Menschen im Umfeld von Diess unter anderem direkt bei Volkswagen in die Geschichte eingeweiht, schreibt Business Insider. Auf Anfrage der Redaktion sagt ein VW-Sprecher jetzt allerdings nur: "Kein Kommentar." Business Insider schaute dabei auch auf die Zukunft, denn der Vertrag von Diess läuft bereits in zwei Jahren aus. Ob Elon Musk dann noch einmal einen Versuch startet, den Manager für sich zu gewinnen, bleibt Spekulation.