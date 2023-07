Microsoft markiert Twitter-Website nach X-Umbenennung als verdächtig

Die Umbenennung von Twitter in "X" sorgt für viel Aufregung - nicht nur unter den Nutzern des Netzwerks . Jetzt zeigen sich weitere Auswirkungen der radikalen Maßnahme, den Dienst umzubenennen und ihm ein neues Logo zu verpassen.

Verdächtige Änderungen

Weitere Schwierigkeiten

Microsoft Edge stuft die Website aufgrund der plötzlichen Änderung des Favicons (zum Beispiel in der Adressleiste) jetzt fälschlicherweise als verdächtig ein. Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer und bezieht sich dabei auf Nutzer, die die Warnung erhalten haben und rätseln, was es damit auf sich hat.Die Edge-Warnungen wurde durch das neue stilisierte X-Logo ausgelöst. Edge markiert daher die Seite nun als potenzielle Phishing-Bedrohung. Diese Meldung ist eine falsch-positive Warnung - das kann schon einmal vorkommen.In der Warnung werden die Benutzer aufgefordert, die Logo-Veränderung zu überprüfen: "Wenn diese Webanwendung versucht, Ihnen vorzugaukeln, dass sie eine andere Anwendung ist, deinstallieren Sie sie."Im Netz findet man nun viele Berichte verwirrter Nutzer, die die Meldung von Edge über X angezeigt bekommen - denn sie nehmen die Warnung natürlich ernst und befürchten, ihre Geräte seien mit Malware infiziert. Dementsprechend verunsichert sind Nutzer. Dieser Vorfall folgt auf die vielen anderen Probleme, die Elon Musk durch seine radikalen Änderungen mit dem Rebranding von X ausgelöst hat.In Indonesien wurde X beispielsweise aufgrund rechtlicher Probleme mit der x.com-Domäne unter den früheren Eigentümern vorübergehend gesperrt. Zudem gilt das X in vielen Ländern als Synonym für Pornografie. "X" stieß auch auf Schwierigkeiten, als es versuchte, die Beschilderung seines Gebäudes in San Francisco ohne die entsprechenden städtischen Genehmigungen zu ändern.