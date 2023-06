Starfield Early Access: Vor Release-Tag spielen ist möglich und teuer

Nach langem Warten ist es offiziell: Bethesda schickt Weltraumabenteurer am 06. September 2023 auf die Reise im Sci-Fi-Rollenspiel Starfield. Im Zuge der jüngsten Präsentation wurden auch Early-Access-Pläne enthüllt. Wer früher starten will, muss tief in die Tasche greifen.

Early Access: Constellation Edition, Premium Edition, Game Pass-Abo Upgrade

Starfield bei MediaMarkt Editionen für PC und Xbox im Angebot

Zum Angebot

Starfield - die verschiedenen Editionen Standard-Edition Starfield-Hauptspiel Digitale Premium-Edition Starfield-Hauptspiel , bis zu 5 Tage Early Access, "Shattered Space"-Story-Erweiterung (sobald veröffentlicht), "Constellation"-Skin-Paket: Equinox-Lasergewehr, -Anzug, -Helm und -Boostpack, Zugriff auf "Starfield digitales Artbook & Original-Soundtrack" Premium-Edition - Upgrade Bis zu 5 Tage Early Access, "Shattered Space"-Story-Erweiterung (sobald veröffentlicht), "Constellation"-Skin-Paket: Equinox-Lasergewehr, -Anzug, -Helm und -Boostpack, Zugriff auf "Starfield digitales Artbook & Original-Soundtrack", Steelbook-Display, Constellation-Patch ( ohne Hauptspiel ) Constellation-Edition Starfield-Hauptspiel , "Shattered Space"-Story-Erweiterung (sobald veröffentlicht), bis zu 5 Tage Early Access, "Constellation"-Skin-Paket: Equinox-Lasergewehr, -Anzug, -Helm und -Boostpack, Zugriff auf "Starfield digitales Artbook & Original-Soundtrack", Steelbook-Display, Constellation-Patch, Starfield-Chronomark-Uhr und Schatulle, Credit-Stick mit lasergraviertem Spiel-Code

Zusammenfassung Starfield: Release 06.09.2023, Early Access ab 01.09.

Constellation Ed. für 300 Euro, viele Extras.

Premium Ed. für 110 Euro, keine phys. Extras.

Xbox Game Pass: Upgrade für 35 Euro

Steam-Bestsellerliste: Monate vor Release schon oben.

Monate vor dem offiziellen Release bewegt sich Starfield zielsicher Richtung Spitze der Steam-Best­sel­ler­lis­te. Bethesda darf wohl fest damit rechnen, dass sein erstes vollständig neues Spiele-Universum in über 25 Jahren Verkaufsrekorde brechen wird, "Skyrim in Space" ist für viele eine reizvolle Idee, die nicht lang erklärt werden muss. Worauf der Publisher auch spekulieren kann? Dass viele Ungeduldige gerne bereit sind, einen Haufen weltliche Credits für einen früheren Start zu bezahlen.Wie Gamerant schreibt, brachte die jüngste Präsentation endgültig Klarheit zum Early Access. Wer vor dem Release-Date am 06. September 2023 ins Starfield-Universum starten will, hat mehrere Möglichkeiten. Für alle Wege gilt: Der frühe Zugang zum Spiel startet am 1. September. Richtig teuer wird es dabei, wenn man sich für die "Constellation Edition" des Spiels entscheidet, die kostet 300 Euro, bringt neben 5 Tagen Early Access aber natürlich viele weitere Extras mit - im Anschluss an den Artikel liefern wir euch einen Überblick der Inhalte und den Vergleich mit allen Versionen.Zweite Option für den Frühstart: Die Starfield Premium Edition verzichtet zwar auf die physischen Extras der teuersten Version, bringt aber auch den vollen Bonus für den Early Access mit, der Preis liegt bei 110 Euro. Bleibt noch ein Weg, für alle, die planen, Starfield mit einem Xbox Game Pass-Abo zu nutzen. Demnach werden Game-Pass-Nutzer das Premium Edition Upgrade für 35 Euro erwerben können, um 5 Tage früher zu starten - man darf gespannt sein, wie gut dieses Angebot bei den Abonnenten ankommt.